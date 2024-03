Organi in volo con i droni: aeroporto-porto di Taranto (20/22 marzo)

Si moltiplicano le iniziative per promuovere l’uso dei droni. Anche in Italia dove a Grottaglie, siamo in provincia di Taranto, dal 20 al 22 marzo avrà luogo una missione dimostrativa. Droni in volo per trasportare medicine, sangue e organi dall’aeroporto Marcello Arlotta al porto della città di Taranto. Tempo stimato? Circa trenta minuti per 17 chilometri.

In volo per consegnare il sangue in situazioni di emergenza

Il test di Grottaglie è finalizzato al collegamento tra due importanti nodi di comunicazione, aeroporto e porto, ma i droni sono utili anche per tutte quelle zone poco collegate. Pensiamo al progetto sempre sanitario/farmaceutico che dovrà collegare Venezia con le isole minori poco servite e abitate da anziani. I droni risolvono diversi problemi (leggi qui).

Ma vediamo quello che succederà tra il 20 e 22 marzo in Puglia. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Tortora, Ceo e Founder di ABZero la società che mette a disposizione i droni e si occupa di questa tipologia innovativa di servizi. Si tratta di un prototipo? “Siamo alla quarta versione, propedeutico a quello richiesto da alcuni clienti per il trasporto del sangue in situazioni di emergenza“.

“Abbiamo ottenuto tutte le autorizzazioni per questo volo molto complesso, oltre la linea di vista con un velìvolo completamente elettrico – spiega Tortora – a cui viene agganciata una capsula intelligente. Un dispositivo medico che per il trasporto del sangue ha necessità di refrigerazione con temperature che arrivano fino a – 25 gradi. I 17 km della rotta sono un record e ne andiamo orgogliosi. Abbiamo la collaborazione della Marina e della Polizia“.

Servizio attivo all’ospedale di Livorno, presto alle Eolie

Non ci sono solo i test come sottolinea il ceo di ABZero. “Un servizio intermedico è attivo all’ospedale di Livorno e sta per essere attivato alle Eolie. Molti servizi partirebbero subito, servono i clienti“. Per queste le sperimentazioni dimostrative che servono a far conoscere i benefici del trasporto con i droni.

Gli elementi specifici del drone: “Si tratta di un drone a propulsione elettrica e autonomo, ma supervisionato da un pilota“. Per capirci è come essere seguiti dagli uomini presenti in una torre di controllo.

La batteria ha una capacità di 2 kWh “con un’autonomia tra i 30 e i 55 minuti a una velocità di 45 km/h e riusciamo a percorrere rotte superiori ai 30 km“.

Si può trasportare tutto quello che è legato sangue, ma anche organi e le provette per le analisi di laboratorio.

Servono regolamenti, la tecnologia più avanti rispetto alle norme

Vaielettrico ha parlato con Sara Molinari, Safety&Compliance Engineer per EuroUSC la società che si occupa di tutti gli aspetti normativi e regolamentari.

Oggi è possibile concretizzare queste sperimentazioni? “La risposta non è univoca e dipende dalla tipologia di droni o se il pilota assicura la presenza. Non ci sono ancora tutte le norme, la tecnologia è più avanti rispetto alla legislazione“.

Il limite più importante? “Tra pochi anni tutto sarà più più agevole, il problema fondamentale è cercare di garantire il maggior livello di sicurezza. Bisogna capire dove si può arrivare. ABZero ha già fatto operazioni di questo tipo, progetta servizi e si possono attuare. Senza dimenticare le evoluzioni che si possono raggiungere grazie all’intelligenza artificiale“.

C’è tanto da fare, ma quando sarà normale predisporre servizi di trasporto con i droni? “Non nell’immediato, ma non in un futuro molto lontano. I test sono utili per ottenere fiducia e poi offrire un servizio effettivo“.

L’evento pugliese si svolge in contemporanea con la seconda edizione del Mediterranean Aerospace Matching. Un evento dedicato, un business convention internazionale, agli sviluppi dell’industria aerospaziale e della mobilità aerea avanzata, con un focus sull’area del Mediterraneo.

Nei tre giorni dell’evento, che si svolgerà all’aeroporto “Marcello Arlotta” di Taranto-Grottaglie, si riuniranno esperti aziendali, policy maker, leader nazionali e internazionali del settore, nonché PMI, start-up, giovani studenti e professionisti per discutere le prossime sfide nei settori della mobilità aerea avanzata e dei sistemi di trasporto spaziale e tracciare nuove prospettive nel campo degli aerei senza pilota e dei servizi aerei innovativi.

