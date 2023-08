Orca la moto d’acqua da 120 kW e 53 nodi

Orca con 120 kW di potenza vola oltre i 50 nodi (100km/h). I produttori canadesi di Taiga puntano alla sesta generazione della moto d’acqua elettrica che offrono sul mercato a 19.490 dollari.

Orca Performance vola a 53 nodi

Non si va lontano a questa velocità ma i 53 nodi (100 km/h) confermano la grande potenza che può assicurare un motore elettrico. Quello montato sull’ultima versione di Orca Perfomance può planare sull’acqua ospitando 2 passeggeri grazie alla potenza da 120 kW (Taiga lo equipara a 160 HP) e 170 Nm di coppia.

La scheda tecnica di Orca Performance

“Un nuovo scafo, batteria e tecnologia in modo che possa planare sull’acqua senza intoppi e affrontare le onde“. Si affina continuamente la tecnologia per queste moto d’acqua presenti da anni sul mercato. Ne scriviamo da tempo e da tempo offrono gran velocità (leggi qui).

Si carica come le auto

Va veloce, ma consuma. E serve una ricarica ultra fast visto che offre 2 ore di autonomia. Per avere un pieno in poco tempo Orca Performance è stata dotata di una porta per connettore J1772 con standard automobilistico: “puoi caricarla come faresti con la maggior parte degli altri veicoli elettrici“.

Il video di Orca

Si ha la possibilità di ricarica di livello 1 e 2 (in 3,5 ore) o l’hardware di livello 3 opzionale (J1772/CCS1) che permette di arrivare al 80% in meno di 40 minuti. Orca “si integra perfettamente con l’infrastruttura esistente in modo da ricaricare al dock o alla stazione di ricarica EV stradale“.

Questa moto d’acqua ha tre modalità di guida predefinite selezionabili dal pilota: Range per una crociera efficiente, la Sport per il “carving giocoso” e Wild per avere il massimo delle prestazioni.

“Rappresenta un vero punto di svolta“, ha sottolineato il CEO e co-fondatore dell’azienda, Samuel Bruneau. “Questo modello rivoluzionario rappresenta un balzo in avanti nell’elettrificazione della nautica di massa, dimostrando il nostro impegno a spingere i confini e offrire prestazioni eccezionali a prezzi competitivi“.

