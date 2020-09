Opel Mokka elettrica, prezzi da 34 mila euro

Opel Mokka elettrica, i prezzi partiranno da 34 mila euro. Il Suv tedesco sarà in consegna a inizio anno, con un’autonomia dichiarata di 324 km (WLTP).

Opel Mokka elettrica, l’ autonomia è di 324 km

Inizialmente erano stati comunicati i listini per la Germania, dove la Mokka-e ha un primo prezzo a 32.990 euro. Con la maggiore incidenza delle tasse, ora si è saputo che in Italia si partirà da 34 mila euro. Prima degli incentivi: ancora non sappiamo se nel 2021 verrà prorogato l’attuale sconto (fino 10 mila con rottamazione) o se invece torneremo all’eco-bonus precedente (fino 8 mila euro). Comunque sia, il prezzo reale al netto di incentivi ed eventuali sconti scenderà ben al di sotto dei 30 mila euro. In Germania, per dare un raffronto, chi compra una Mokka-e con l’eco-bonus la paga 23.420 euro.

annunciati ad aprile. Il motore elettrico eroga una potenza fino a 100 kW (136 CV), la velocità massima è limitata elettronicamente a 150 km/h. La batteria ha una capacità di 50 kWh. La base tecnica è la e-CMP del Gruppo PSA, che ora controlla anche Opel, già utilizzata in altri modelli come la Peugeot e-2008 e la DS 3 Sportback e-Tense. I dati tecnici sono quelli. Il motore elettrico eroga una potenza fino a, la velocità massima è limitata elettronicamente a. La batteria ha una capacità di. La base tecnica è la e-CMP del Gruppo PSA, che ora controlla anche Opel, già utilizzata in altri modelli come lae la

In corrente continua si ricarica in mezz’ora

da 11 kW. Nelle colonnine ultra-fast in corrente continua DC, può caricare invece fino a 100 kW. A queste potenze la batteria può essere rifornita fino all’80% in 30 minuti, con una capacità di carica media di 80 kW. Lo sportellino di ricarica si trova sul lato del conducente, sopra la ruota posteriore. La Opel Mokka elettrica (Mokka-e) viene fornita con un caricabatterie di bordo trifase standardNelle colonnine ultra-fast in corrente continua DC, può caricare inveceA queste potenze la batteria può essere rifornita fino all’80% in 30 minuti, con una capacità diLo sportellino di ricarica si trova sul lato del conducente, sopra la ruota posteriore. Le misure sono quelle di un Suv compatto, con una lunghezza di 415 cm (11 cm meno della Fiat 500 X, tanto per dare un raffronto), con un volume di carico di 350 litri. Durante la presentazione ufficiale la Opel ha assicurato che la Mokka-e è già “riccamente equipaggiata” nella versione entry-level. Con sistema di avviso di collisione anteriore con frenata automatica in caso di pericolo e rilevamento dei pedoni, avviso di deviazione dalla corsia e segnaletica stradale Di serie anche un sistema di navigazione multimediale con schermo da 7 pollici e un “Multimedia Navi Pro” con touchscreen da dieci pollici. ———- Guarda la fotogallery ———-