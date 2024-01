Fiat 500e 42 kWh del 2021 vendesi. La propone Ivano, un lettore che ha appena acquistato una 600e (e pensa alla Tesla…). Per vendere o acquistare un mezzo elettrico, scrivete a info@vaielettrico.it, con descrizione del veicolo e foto.

Fiat 500e 42 kWh con 45 mila km a 23.800 euro

Immatricolazione : ottobre 2021

: ottobre 2021 Km percors i:45.000

i:45.000 Batteria : 42 KW, garanzia al 10/2029

: 42 KW, garanzia al 10/2029 Città: Torino

Torino Prezzo: 23.800€

Ecco come Ivano descrive la sua auto: “Sono iscritto a Vaielettrico da qualche anno e grazie ai vostri preziosi suggerimenti sono riuscito ad entrare nel mondo della mobilità elettrica. Dopo 2 anni di utilizzo della mia 500e, della quale sono completamente soddisfatto, non ho riscontrato nessun difetto, ma solo pregi, sotto tutti gli aspetti. Vendo la mia 500e solo perchè il percorso nel mondo elettrico mi ha portato ad acquistare la nuova 600e e successivamente passerò all’acquisto di una Tesla. L’auto è in condizioni perfette, dotazione di serie completa. Accessori: colore vernice metallizzato blue glacier, sensore di parcheggio posteriore,cerchi in lega bruniti195/55r16, comfort seats pack. Caricata sempre con wallbox in garage al max 80%. Incluso set pneumatici invernali, estensione garanzia+2 anni maximum care. Rinnovo i complimenti per la professionalità,la competenza e l’equilibrio dei vostri commenti“. Contatti: ivanotampone@gmail.com o info@vaielettrico.it

Tesla Model 3, Nissan Leaf, VW ID.4, Kia eNiro …

Tesla Model 3 LR vendesi con 82 mila. La propone Rudy, un lettore lombardo. L’auto è stata immatricolata nelmarzo del 2019 e ha 82 mila km: il prezzo richiesto è di 29.750 euro. Contatti: info@vaielettrico.it

Volkswagen ID.4 Pro Performance vendesi: la propone Alessio, un lettore toscano. L’auto è stata immatricolata nel dicembre 2021 e ha 35 mila km, il prezzo richiesto è 38.500 euro. Per informazioni potete scrivere aalessiogiorgi78@gmail.com Pro Performance vendesi: la propone Alessio, un lettore toscano. L’auto è stata immatricolata nele hail prezzo richiesto èPer informazioni potete scrivere aalessiogiorgi78@gmail.com

Nissan Leaf 40 kWh del 2021 vendesi. La propone Antonio. L’auto è stata immatricolata nel novembre 2021 e ha solo 15 mila km, il prezzo richiesto è 21.000 euro. Contatti: barbato.toni@gmail.com. devendesi. La propone Antonio. L’auto è stata immatricolata nel novembre 2021 e ha soloil prezzo richiesto èContatti: barbato.toni@gmail.com.

Kia E-Niro 64 kWh . Ecco la proposta di Eugenio, un lettore cagliaritano: “Vendo Kia Niro 64 kWh. L’auto è del febbraio 2021, ha 78.000km. Ricaricata quasi sempre da casa e sempre all’80% . Tenuta molto bene. Richiesta 30.000 euro”. Contatti: info@vaielettrico.it Fiat 500e 3+1 ICON con 48.600 km vendesi. La propone Maurizio, un lettore. L’auto è stata immatricolata nell’aprile del 2021: il prezzo richiesto è 25.000 euro. Contatti:info@vaielettrico.it

