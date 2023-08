Olympia eBike: la EX 900 Sport si rinnova

Olympia eBike rinnova il modello EX 900 Sport per il 2024 con ammortizzatore Rock Shox posteriore e una maggiore robustezza per affrontare il fuoristrada estremo.

Cambio di pelle in casa Olympia eBike per il modello iconico EX 900 Sport. Il restyling atteso per inizio 2024 annuncia di voler andare oltre l’estetica, e portare innovazioni strutturali su una eMtb da enduro spinto.

Uno degli elementi caratterizzanti della nuova EX 900 Sport è l’integrazione dell’ammortizzatore posteriore Rock Shox Deluxe Trunnion nel top tube, in cui è inserito anche il link. Il tubo superiore viene irrobustito e modificato nel design per ottimizzare la funzionalità della sospensione con escursione da 150 mm. Il motore è un Oli Sport da 85Nm.

Per quanto riguarda la batteria PowerNine 900, che accomuna tutte le eMtb Olympia di alta gamma, arriva ad erogare 900 Wh e garantisce un’ampia autonomia di utilizzo. Il telaio è in alluminio 6061, con i punti di giunzione accuratamente levigati per avere un look molto più accattivante.

Le geometrie electric fit

La geometria rispecchia i criteri Electric fit, che adattano gli angoli del telaio alle posizioni in sella specifiche della pedalata assistita. In realtà si dovrebbe parlare di «geometrie». Infatti l’inclinazione del tubo piantone passa dai 77,5 gradi delle misure S/M e M/L ai 78 gradi della L/XL per garantire sempre il miglior bilanciamento dei pesi in salita, indipendentemente dalla statura del ciclista. L’assetto della bici può essere modificato a piacimento anche per mezzo del Flip Chip collocato alla base del tubo piantone, che cambia di mezzo grado l’inclinazione del telaio.

Cosa cambia rispetto al passato

Rispetto alla versione precedente di EX 900 Sport è stato allungato il reach (distanza orizzontale tra l’asse sterzo e la proiezione in altezza del movimento centrale), per risultare più stabile nelle discese più ripide.

La nuova EX900 Sport 1 di 5

Cambia la misura del carro posteriore che, grazie alla configurazione mullet delle ruote, si accorcia di un centimetro e scende a 455 millimetri, guadagnando in trazione in salita e in maneggevolezza, soprattutto in fase di superamento degli ostacoli. Non è l’unica novità che riguarda il retrotreno di questa nuova ebike Olympia. Infatti il raddoppio dei cuscinetti inseriti nello snodo del giunto Horst rende il carro più robusto e resistente alle flessioni laterali.

I cablaggi sono integrati nello sterzo, che utilizza lo standard conico da 1 1/8’’ – 1.5’’. Fanno parte della dotazione di serie la forcella Rock Shox 35 Gold con escursione 160 mm e i freni a disco Shimano a doppio pistoncino. Entrambe le sospensioni sono bloccabili. Si può scegliere fra due colorazioni, con tre combinazioni cromatiche: Nero metallizzato Oro/Bianco con grafica verde e Rosso/Nero con grafica Silver. Prezzo: € 5.488 IVA inclusa.

Batteria Powernine 900 home made

PowerNine 900 è la batteria di ultima generazione che Olympia progetta e realizza per dotare le eMtb di un’autonomia dichiarata di lunga durata e di una longevità superiore alla media. Con i suoi 900 Wh, consente di affrontare uscite di molte ore e altimetrie particolarmente esigenti senza doversi preoccupare della ricarica. Powernine 900 ha un eccezionale rapporto capacità/peso grazie alle celle 21700. Il carica batterie da 4 Ampere in dotazione permette di completare una ricarica in sole sei ore. La collocazione della batteria è funzionale al bilanciamento della bicicletta. Inoltre, la sua impermeabilizzazione ne garantisce la piena efficienza anche nelle condizioni climatiche più estreme.

