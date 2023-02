E-bike 2023, Olympia Hammer nuova e-nduro. La top di gamma della casa veneta torna aggiornata con motore Oli da 90 Nm e batteria da 900 Wh

Prosegue il lavoro di Olympia nell’aggiornamento e affinamento dei suoi modelli più iconici di e-bike. Oggi è la volta di Hammer, il top di gamma delle e-mtb Olympia. Considerata dalla casa madre una sintesi ideale di prestazioni e facilità di guida. Agile, potente, sorprendentemente maneggevole, capace di divertire gli enduristi più “adrenalinici” ma anche di soddisfare chi non ha una tecnica sopraffina. Il cuore tecnologico è rappresentato dal motore Oli da 90 N/m, ottimizzato nei consumi, e dalla batteria PowerNine 900 da 900 Wh, una dotazione che garantisce resa e autonomia ben al di sopra degli standard comuni, a fronte di dimensioni particolarmente contenute.

Olympia Hammer rinnovata con Oli nel motore

Nello specifico il motore Oli è in grado di moltiplicare per quattro la spinta impressa sui pedali. La curva di erogazione dell’assistenza è stata migliorata sia a basso numero di pedalate, sotto le 50rpm, sia oltre le 90rpm, per garantire un’ottima coppia a tutti i regimi. Il sistema Vectorial Logic controlla il comportamento del motore con estrema precisione e lo adatta tempestivamente al tipo di utilizzo con un’ampia varietà di settaggi. I 6 livelli di serie, messi a punto da Olympia in collaborazione con i tecnici di Oli, sono tutti ulteriormente configurabili tramite un apposito software fornito al concessionario.

Il telaio è in carbonio monoscocca T800. Per la sua realizzazione viene impiegata la tecnologia EPS a doppio stampo, che uniforma le superfici interne, rendendo la struttura particolarmente rigida e leggera. Sono in carbonio anche il triangolo posteriore e il link, totalmente rimodellato e riposizionato, dell’ammortizzatore. Rispetto alla versione precedente, una delle caratteristiche salienti di Hammer è l’abbassamento sia dello standover, sia del baricentro della bici: la bici risulta più stabile e facilmente manovrabile nei cambi di traiettoria e sui terreni scoscesi.

Tanto carbonio e geometrie su misura dell’utente

Nell’ottica della personalizzazione dell’assetto, la geometria del telaio di Hammer varia a seconda della statura dell’utilizzatore. Modificando l’inclinazione del tubo sella in base alla misura si garantisce sempre il migliore bilanciamento dei pesi, con il vantaggio di assecondare sempre l’azione del ciclista in salita e di renderla più efficace anche nelle discese più impegnative. Per completare una ricarica sono sufficienti sei ore. La batteria è stata impermeabilizzata per garantirne funzionamento anche in condizioni climatiche estreme.

Una delle novità della nuova Hammer è la collocazione sul tubo obliquo dell’ammortizzatore trunnion con interasse da 205 e 65mm di corsa, che offre alla ruota posteriore un’escursione di 170mm: una soluzione pensata per avvicinare a terra le masse della bici e, al contempo, creare lo spazio per un portaborraccia nel tubo verticale. Il Flip Chip consente di variare l’angolo del tubo sella e dello sterzo di 0,5° per adattare l’assetto della bici alla guida del rider e al percorso che affronta.

E-bike 2023: quanto costa Olympia Hammer

La lunghezza del carro posteriore è stata pensata in funzione alla taglia del telaio. È di 438 mm nella misura M/L, mentre nella taglia L/XL viene allungato di 5mm raggiungendo una lunghezza di 443 mm. Hammer viene proposta in versione mullet, con ruota posteriore da 27,5” e anteriore da 29”. Le colorazioni disponibili sono nero carbonio/rosso, nero carbonio/bianco. Prezzo: 7.692 euro IVA inclusa.

Sia nel giunto Horst, sia nel fulcro del main pivot del carro posteriore i cuscinetti sono stati raddoppiati. Grazie all’asse posteriore Superboost da 157 mm, il carro risulta estremamente stabile, un vantaggio di reattività che si avverte soprattutto quando si spinge in piedi sui pedali, ma anche nel comportamento generale della bici, nelle discese e sulle superfici sconnesse. Un perno ad espansione da 17 mm di diametro crea un collegamento più solido con il posteriore al telaio.

Lo standard da 1.5’’ / 1.8’’ dello sterzo è sinonimo di grande robustezza e affidabilità. La serie sterzo Acros ha i cuscinetti che contengono sfere di diametro maggiorato ed il blocco per evitare la completa rotazione del manubrio, mentre la forcella Rock Shox Zeb da 170 mm ha la testa sovradimensionata, specifica per questo tubo sterzo di diametro superiore. Tutto ciò contribuisce a contrastare le flessioni dell’avantreno e a dare una sensazione di sicurezza e precisione durante la guida. I cablaggi scorrono all’interno dell’headset.

