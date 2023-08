I nuovi scooter elettrici Ola sono davvero interessanti con un rapporto prestazioni/prezzo incredibile, almeno dai primi dati diffusi. Durante il Customer Day sono state svelate anche quattro moto.

Ola, in molti probabilmente non conoscono i grande produttore indiano. E’ normale, in Italia ancora non è commercializzato, ma il fatto che lo scorso anno abbia partecipato per la prima volata a EICMA è di certo un segno di interesse verso il nostro Paese.

Esattamente come è stato per NIU potrebbe arrivare nel nostro Paese e in breve tempo conquistare un’importante fetta di mercato. Le caratteristiche perché ciò avvenga d’altra parte ci sono tutte.

Parliamo di un’azienda con le spalle molto larghe, una superpotenza produttiva indiana, con un prodotto dalle performance non assolute, ma sicuramente molto interessanti in ottica qualità/prezzo. Bisognerà provarli e capire se i numeri sono specchio anche di qualità costruttiva.

Tre “nuovi” scooter elettrici Ola

Ola ha ora in gamma tre modelli che sono variazioni dell’S1. La versione più economica, l’S1X, ha comunque una scheda tecnica comparabile o addirittura superiore agli scooter elettrici che circolano nelle nostre strade. Ha un motore da 6kW di picco e raggiunge una velocità massima di 90 km/h. La batteria è da 2 o 3 kWh e Ola dichiara un’autonomia fino a 151 km. Cifra quantomeno ottimistica che diventa poco credibile a velocità di utilizzo normali. Nella versione S1X+ (disponibile solo con batteria da 3kW) si aggiungono anche particolari tecnologici come un display più grande (da 5 pollici), smart connection e sistema keyless.

L’S1 Air, pur rimanendo sostanzialmente uguale nelle forme e nella dotazione, riduce i tempi di ricarica. La batteria da 3kWh infatti passa da 0 al 100% in 5 ore, mentre per l’S1X+ ne servono 7,4.

Il modello sicuramente più interessante però è L’S1 Pro. La seconda generazione del modello più prestazionale ha caratteristiche quasi uniche nel loro complesso. Innanzitutto il motore non è più all’interno della ruota posteriore, ma si “sposta” in posizione centrale. Un motore potentissimo, da 11 kw di potenza di picco che gli consente di raggiungere una velocità massima di 120 km/h. La batteria da 4 kWh gli garantisce un’autonomia dichiarata di 195 km. Anche in questo caso è un dato che si riferisce con grande probabilità a particolari condizioni d’uso.

Il prezzo come valore

Gli Ola S1 sono davvero economici. Il prezzo è proprio l’elemento che getta una luce diversa su tutte le altre caratteristiche della gamma. L’S1X in India sarà commercializzato a partire da ₹ 79.999 l’equivalente di 881 euro. Per S1 Air si sale a 1.210 euro e si arriva a 1.623 euro per la versione Pro, il top di gamma. Sono ovviamente prezzi riferiti al mercato indiano, che verrebbero pesantemente rivisti per l’Europa. Anche se paradossalmente venissero raddoppiati resterebbero ugualmente molto convenienti rispetto alla concorrenza. Detto questo, resta da capire il livello qualitativo di questi scooter e le loro performance in strada e non solo sulla carta.

Arrivano anche le moto

Gli scooter S1 non sono l’unica novità del Customer Day che si è svolto ieri (15 agosto). A sorpresa sono state svelate anche ben quattro moto: quella che si potrebbe definire una gamma a tutti gli effetti. I modelli infatti toccano un po’ tutti i segmenti dall’adventure alle supersportive. I nomi sono abbastanza rivelatori: Adventure, Roadster, Cruiser e Diamonhead.

Non si sa ancora nulla, se non che Ola ha intenzione di commercializzarle già dal 2024. Noi nel frattempo aspettiamo di vederle dal vivo ad EICMA.

