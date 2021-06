Ocean Race: barche elettriche a Genova (fino al 20 giugno)

Nella tappa genovese della regata Ocean Race sono apparse in vetrina le barche elettriche e un prototipo per la navigazione a idrogeno. Una delle iniziative di Genova Blue District nel piazzale delle Feste all’interno del Village Ocean Race Europe.

Le barche elettriche ad Ocean Race

Le aziende che stanno presentando i loro prodotti sono: Barche elettriche con Best 6.0 che punta sia sulle emissioni zero sia sull’accessibilità. E sta puntando anche sull’innovativo servizio di sharing boat. Interessante la sua presenza al porto per la possibilità di provare l’imbarcazione.

Poi H2boat (leggi qui) che vuole sperimentare la propulsione all’idrogeno attraverso un’imbarcazione equipaggiata con il prototipo di EP (energy Pack) che permette la generazione in navigazione dell’idrogeno.

La terza presenza è E4Boat, una rete di imprese – formata da Terzago Robotics e da 4e-Consulting (leggi qui) – con 5De-bus ( da 9 metri in fase di costruzione, in collaborazione con lo studio di design nautico Roberto Angel) dove promettono una riduzione del moto ondoso.

Alla Ocean Race anche SINDBAD

Infine il Consorzio SINDBAD che presenta uno strumento per le previsioni meteomarine di supporto alla navigazione per la nautica da diporto e la pesca. I fondatori del consorzio sono On Air, Xedum del gruppo ETT E PM Ten e si avvale della collaborazione tecnica e scientifica di CNR (IAS e ISMAR) e Unige (DICCA e DITEN).

