Nuova versione di Tesla Model Y: è una Long Range, ma a Trazione Posteriore. E offre un’autonomia di 600 km. Il prezzo è di 48.990 euro (quindi fuori incentivi).

Nuova versione con con trazione dietro e 600 km di autonomia a 48.990 euro

Non è la nuova Model Y, completamente rivisitata, che molti aspettano e che dovrebbe uscire nel 2025. È una quarta versione in gamma, a metà strada tra la Model Y base e l’allestimento a trazione integrale. Tesla Italia spiega che “è stata progettata per offrire la massima autonomia a un prezzo ancora più accessibile. Il suo motore singolo, combinato con un pacco batterie ad alta densità energetica, una pompa di calore di serie e pneumatici a bassa resistenza che ottimizzano l’efficienza (14.9 kWh/100 km), stabilisce un nuovo standard di costo per chilometro nel mercato dei SUV elettrici“. Quanto alle prestazioni, la Tesla Model Y Long Range Trazione Posteriore accelera da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e ha una velocità di punta di 217 km/h. È già presente e ordinabile nel Listino Ufficiale Tesla e sarà in consegna anche in Italia nei prossimi giorni. L’auto è prodotta nello stabilimento europeo di Tesla del Brandeburgo, non distante da Berlino.

È fuori incentivi, ma costa 3 mila euro in meno della Long Range AWD

È chiaro che si tratta di una versione studiata per chi non è interessato alla trazione integrale. E preferisce disporre di un’autonomia più estesa rispetto alla Long Range 4x4. Oltretutto a un prezzo di 3 mila euro inferiore. La differenza in termini di percorrenza è significativa: 67 km in più (600 contro 533) si fanno sentire per chi viaggia molto e vuole evitare ricariche troppo frequenti. In termini di prestazioni, invece, le differenze sono queste: la velocità di punta è la stessa (217 km/h). Mentre l’accelerazione nella versione più costosa è più pronta di 0 decimi (5,0 secondi contro 5,9). È chiaro comunque che la versione più richiesta dovrebbe rimanere la RWD con autonomia “normale”, 455 km. Con un listino a 42.690 euro, rientra negli incentivi e con i maxi-bonus governativi in arrivo (da maggio?) dovrebbe scendere a prezzi molto attraenti, sotto i 35 mila