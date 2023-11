Nuovo trattore elettrico: Farmall 75C Electric di Case IH

Giusto un secolo fa Case IH mandò in pensione i cavalli per la trazione e debuttò in campo con il primo trattore Farmall. Sono trascorsi 100 anni e l’azienda sforna il suo primo mezzo a batteria: il Farmall 75C Electric. La rottamazione dei motori a idrocarburi non sarà velocissima, ma questo trattore elettrico ha iniziato bene: si è aggiudicato il Farm Machine 2024 ad Agritechnica 2023.

Futuro più silenzioso e pulito

I manager della casa costruttrice, che fa parte del gruppo New Holland, sottolineano il passaggio tecnologico collegando l’evento elettrico con il primo mezzo senza cavallo del secolo scorso. Un solco culturale non indifferente. Mirco Romagnoli, vicepresidente Case IH Europa è chiaro: “Il primo Farmall era un trattore innovativo quando venne lanciato sul mercato nel 1923, e cento anni dopo il Farmall Electric rimane fedele a quel principio”.

Un motore da 74 CV e batteria da 110 kWh

Vediamo alcuni dati forniti dall’azienda: “Un motore da 74 CV, quattro ruote motrici e una velocità operativa massima di 25 miglia orarie che eroga una coppia massima di 320 Nm. Dotato di presa di forza posteriore a due velocità, attacco a 3 punti può funzionare anche come generatore mobile”.

In questo modo fornisce energia dove serve e anche per supportare strumenti o dispositivi esterni. La coppia continua alle velocità più basse riduce la necessità di cambiare marcia.

La batteria ha una capacità massima di 110 kWh. Autonomia e tempi di ricarica? “Il tempo di funzionamento medio è di quattro ore e può essere ricaricato dal 10% all’80% in meno di un’ora con la ricarica rapida CC”.

Le funzioni autonome da remoto di Farmall Electric

Il trattore può essere attivato da remoto con uno smartphone e scegliere alcune funzioni. Si possono così monitorare le prestazioni del trattore e il livello della batteria da remoto.

In modalità Follow-Me abilitata il trattore si sposterà in avanti e in retromarcia attraverso il campo, seguendo l’operatore. Utilizza una serie di telecamere integrate per seguire con precisione le file in tutto il campo. Questa tecnologia consente un funzionamento più preciso nelle colture di alto valore.

Benna invisibile con le telecamere di bordo lo schermo mostra esattamente cosa si trova davanti alle benne o agli accessori anteriori, consentendo di operare in modo più sicuro in spazi ristretti.

Modalità provvisoria: se qualcuno entra nell’ambiente di lavoro il sistema entrerà in allerta e disabiliterà il trattore e la presa di forza.

Costi? “Il Farmall elettrico rispetto al diesel può garantire un risparmio del 50%”

Le prestazioni? L’azienda sottolinea “simili a quelle del diesel, il trattore Farmall Electric offre la massima versatilità in qualsiasi operazione e riduce sia la dipendenza dai combustibili fossili che le emissioni”.

Lato costi? “L’elettrificazione del Farmall, unita alla riduzione dell’usura delle parti e dei costi di manutenzione, può garantire agli utenti una riduzione dei costi operativi superiore al 50% rispetto ai trattori diesel“.

“Questo trattore non solo supera le aspettative in termini di prestazioni, ma il suo design offre uno sguardo sul futuro di Case IH e sulla prossima versione del nostro iconico marchio.” Parole di Christian Huber, vicepresidente Global Tractor Product Management Case IH e direttore generale di CNH Industrial Austria. “Per gli agricoltori, coloro che lavorano in spazi chiusi o che operano in giurisdizioni con rigide normative sul rumore, il vantaggio principale sarà la riduzione del rumore del 90% rispetto ai modelli precedenti”.

