New Holland testa il T4 in fattoria con l’agrivoltaico

New Holland – Cnh prova il suo primo trattore elettrico T4 Power Electric in fattoria. Un test più avanzato del campo perché si sperimenta il veicolo in un contesto di auto produzione energetica. Non solo zero emissioni locali, ma tutta o in gran parte energia pulita e a km zero per alimentare il mezzo agricolo.

Laboratorio di agrivoltaico: produce energia e foraggi

Il sito é stato individuato in un’azienda agricola del Comune di Borgo Virgilio in provincia di Mantova dove – grazie all’accordo con altre tre società Hubfarm, REM Tec, xFarm – è nata Agri Solar Demo Farm. Qui, grazie alla tecnologia agrivoltaica, la produzione agricola è salva. Il terreno è aperto al lavoro del trattore che si muove su un terreno di 14 ettari con circa il 100% di superficie coltivata a colture erbacee in rotazione. Insomma agricoltura e energia insieme.

Il test sul trattore è legato al progetto pilota dedicato a definire il funzionamento di azienda agricola energicamente indipendente. Qui le parole dei protagonisti: “Si tratta di fotovoltaico avanzato per la produzione di energia elettrica per autoconsumo, nell’ottica di sviluppo di un modello di economia circolare in agricoltura con impronta di carbonio net zero”.

In altri termini sperimentare il trattore in un sistema di autoproduzione da rinnovabili che permette di avere un bilancio energetico finale più sostenibile. Non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico e sociale con la riduzione dei costi e l’indipendenza/autosufficienza energetica.

Non solo energia in casa, ma meno emissioni

Il fotovoltaico in agricoltura è presente da tempo, non è una novità benché ci sia tanto da fare e numerosi investimenti da portare a termine (pensiamo al bando da oltre 1 miliardo del Pnrr sull’ Agrisolare). L’interesse di questo progetto è la volontà di sostituire il carburante fossile inquinante con una tecnologia a emissioni zero.

Per ottimizzare la gestione, oltre all’azienda che produce i trattori – New Holland/Cnh – sono impegnate nel laboratorio Hubfarm, la piattaforma di innovazione sostenibile di Confagricoltura; Rem Tec, specializzati nell’installazione di impianti agrivoltaici e xFarm piattaforma digitale in ambito agricolo.

L’importanza dell’analisi dei dati per “vedere” il futuro

Per una ottimale programmazione del futuro si punta allo studio delle migliori soluzioni attraverso l‘analisi dei dati. Questa la missione di Agri Solar Demo Farm.

Con Hubfarm verranno raccolte informazioni sulle prestazioni dei trattori, i livelli di produzione di energia da parte degli impianti agrivoltaici e altri parametri chiave. I dati saranno poi utilizzati da un sistema di supporto alle decisioni per ottimizzare la gestione agricola con l‘obiettivo di massimizzare la resa e ridurre gli sprechi. xFarm si occupa, invece, del monitoraggio delle coltivazioni con l’obiettivo di calcolare l’impronta carbonica e idrica.

Le caratteristiche dell’agrivoltaico

Ma quale la tecnologia in campo? Se ne occupa REM Tec attraverso il sistema Tracker 2.1 installato a più di 4.5 metri di altezza e secondo l’azienda “crea un’ombra dinamica e controllata sul terreno, consente il passaggio di macchinari agricoli per la coltura sotto l’impianto evitando, sostanzialmente, perdita di superficie agricola utilizzata a favore della produzione energetica. L’Agrivoltaico permette di trasformare il massimo dell’energia solare in energia elettrica giornaliera, circa il 35% in più rispetto ad un sistema fisso“.

Valter Valle, agronomo promotore e coordinatore del progetto spiega: “Solar Demo Farm sarà il palcoscenico in cui i quattro partner definiranno sostenibilità tecnica e finanziaria dell’ecosistema agrivoltaico avanzato e sostenibile, per poi definire piani operativi di rese agricole ed energetiche che nei prossimi 3 anni verranno implementate a seconda della disponibilità di tecnologia innovativa di elettrificazione, automazione e digitalizzazione”.

Del trattore T4 Power Electric abbiamo scritto spesso; sarà presentato nei prossimi giorni ad Agritechnica (leggi) e con questo progetto pilota si entra veramente in campo, anzi in azienda.

