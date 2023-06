Nuovo Piaggio 1, più accelerazione e il doppio più potente

La versione 2023 del Piaggio 1 punta sulle prestazioni. Piaggio garantisce accelerazioni più scattanti e quasi il doppio della potenza.

Chi sceglie il Piaggio 1 lo fa per diversi motivi e difficilmente tra i primi ci sono le prestazioni. Il piccolo scooter elettrico infatti si affaccia sul mercato con le ambizioni di un 50ino e punta su ben altre doti. Ha un look giovane, è leggero, economico e facile da guidare… in poche parole è lo scooter perfetto per iniziare.

Nonostante questo Piaggio ha deciso di aggiungere un po’ di pepe, e nella versione L1 2023 la potenza di picco arriva a 2,2 kW a tutto beneficio dell’accelerazione che aumenta del 14%.

«Grazie agli interventi effettuati sulla Power Unit -spiega Piaggio – il motore elettrico che equipaggia Piaggio 1, integrato nella ruota posteriore, è ora in grado di offrire maggiore potenza, che si traduce in una maggiore brillantezza, sempre mantenendo le sue qualità di semplicità e facilità nella guida».

La velocità nella versione ciclomotore rimane ovviamente limitata a 45 km/h e l’autonomia dichiarata in modalità Eco arriva fino a 55 km. La batteria estraibile è posizionata sotto la sella. Sempre sotto alla sella resta un vano abbastanza ampio per poter riporre un casco jet.

Confermato ovviamente l’equipaggiamento tecnologico, che include strumentazione digitale a colori, fanaleria full LED e sistema keyless.

Piaggio 1 è disponibile a 2.899 Euro, f.c. in una duplice gamma colori: Forever Grey, Forever White e Forever Black oppure Sunshine Mix, Arctic Mix e il nuovo Flame Mix.

