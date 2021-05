Yamaha pronta per l’E01, il suo primo scooterone elettrico

Il concept si era visto al Motor Show di Tokio, nel 2019; poi sul primo scooterone elettrico Yamaha E01 era sceso il silenzio. Ora però la casa giapponese ha depositato un pacco di brevetti, con disegni espliciti e inequivocabili.

Il concept esposto a Tokio aveva un aspetto forse troppo avveniristico e i progetti depositati in Giappone l’hanno semplificato. Anche l’architettura generale è abbastanza tradizionale, con la batteria non estraibile e integrata nel telaio fra la sella e lo scudo anteriore. La stessa Yamaha, con KTM, Honda e Piaggio ha siglato un’allenaza per sviluppare e produtte batterie estraibili standardizzate per tutti i rispettivi futuri veicoli elettrici. Ma il lavoro è all’inizio e Yamaha, evidentemente, non ha voluto attenderne il risultato prima di lanciarsi nell’avventura elettrica.

Dunque il primo scooter elettrico globale della casa del doppio diapason si farà. Fonti interne dicono addirittua che potrebbe entrare in produzione entro la fine di quest’anno e arrivare negli showroom all’inizio del 2022. Finora Yamaha era presente solo a Taiwan con alcuni modelli di scooter elettrici, come l’EC-05 e l’EC-02, prodotti in collaborazione con il costruttore locale Gogoro.

L’E01 sarà invece un prodotto Yamaha a tutti gli effetti. Non sarà un “cinquantino” ma sarà uno scooter di dimensioni medio grandi, con una potenza nominale continua di 11 kW, quindi equiparabile a un buon 125 termico.