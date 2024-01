Nuova Ypsilon, le prime foto

Lancia Ypsilon, a un mese dalla presentazione ufficiale circolano le immagini della prima elettrica della marca torinese, che sarà prodotta in Spagna.

Nuova Ypsilon, tutta elettrica e con un tocco di Lancia Stratos

L’auguro migliore che si possa fare alla prima EV targata Lancia è di avere lo stesso successo del modello termico che l’ha preceduta. Modello che, a più di vent’anni dal lancio, è tuttora una delle auto più vendute in Italia, con 44.743 esemplari immatricolati anche nel 2023 (+9% sul 2022). La Nuova Lancia Ypsilon, come spesso accade, è stata sorpresa durante le riprese della campagna pubblicitaria tra le vie più chic di Milano. L’Ansa su Instagram fa notare che dalla foto è immediatamente evidente il forte richiamo del posteriore alla mitica Lancia Stratos. Secondo quanto anticipato dal capo del marchio torinese, Luca Napolitano, la Nuova Lancia Ypsilon verrà lanciata in Edizione Limitata Cassina, 100% elettrica. Edizione che sarà disponibile in 1906 unità numerate e certificate, in omaggio all’anno di nascita del marchio.

Dimensioni maggiori rispetto al modello attuale

Come si evince chiaramente dalle immagine, la Nuova Ypsilon ha dimensioni maggiori rispetto al modello attualmente in commercio. E nascerà su una piattaforma messa a punto dal gruppo Stellantis. Sarà il primo modello elettrico di un marchio che ha già deciso che entro il 2026 la transizione al solo-elettrico sarà completata e i nuovi modelli saranno tutti a batterie. È chiaro che la Lancia non dovrà affrontare una conversione tecnologica. Una difficile sfida sarà anche ricostituzione della sua rete commerciale in Europa, dopo anni in cui la presenza dei dealer di fatto si era ridotta alla sola Italia e a una parte della Francia. In questo, ovviamente, sarà fondamentale il supporto di un colosso come Stellantis con tutti i suoi marchi.