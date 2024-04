Nuova Model 3 Performance: 0-100 in 3,1″

Nuova Model 3 Performance: Tesla svela i principali dati, a partire da un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,1 secondi. Prezzo: 55.990 euro. Nel presentarla Elon Musk ha twittato: “È più veloce di una Porsche 911”

Nuova Model 3 Performance: 460 Cv di potenza, velocità di punta 262 km/h

Tesla riassume con queste parole le caratteristiche principali della nuovo versione più spinta di Model 3: “L’unità motrice Performance di ultima generazione eroga una potenza di oltre 460 cavalli. Scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,1 secondi e raggiunge una velocità massima di 262 km/h, con un’autonomia WLTP di 528 km“. Descrivendone poi così il comportamento su strada: “Questa maggiore potenza viene trasferita alla strada attraverso i cerchi da 20″ sfalsati in alluminio fucinato, insieme ai nuovi pneumatici Performance estivi da 20″. La nuova configurazione sfalsata offre un ingresso in curva più preciso, una migliore prevedibilità e più trazione in uscita di curva, sia su strada sia in pista”. Tesla spiega poi che “la tecnologia di smorzamento adattivo è una novità assoluta ed è interamente controllata tramite il software sviluppato internamente da Tesla. E integrata nel VDC (Vehicle Dynamics Controller)”. Questo per garantire massima manovrabilità senza rinunciare alla comodità nell’utilizzo quotidiano.

Telaio aggiornato, freni ad alte prestazioni e modalità track

Tesla spiega poi di avere apportato “importanti aggiornamenti all’hardware del telaio per far fronte alle prestazioni migliorate dei sistemi di trazione e delle sospensioni. La maggiore rigidità strutturale, le molle, le barre stabilizzatrici e le boccole aggiornate danno vita a un telaio più performante e reattivo agli input del conducente. I nostri freni da pista sono ora presenti di serie con le pastiglie dei freni ad alte prestazioni, che consentono di decelerare in modo più immediato. E offrono limiti termici e durata maggiori. Model 3 Performance è dotata di pinze dei freni rosse“. Infine Tesla spiega che la modalità Track di ultima generazione ora integra i comandi adattivi delle sospensioni con un powertrain ottimizzato per le prestazioni: “Una volta attivata, puoi personalizzare il bilanciamento della manovrabilità, i controlli di stabilità e la frenata rigenerativa tramite la nuova interfaccia utente“.