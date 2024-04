Manutenzione: di Tesla i costi più bassi

Manutenzione e riparazione: Tesla ha i costi più bassi di tutti i brando dell’auto, elettrici e non, secondo una nuova indagine dell’autorevole Consumer Reports.

Manutenzione e riparazione: battuti coreani e giapponesi

Le notizie negative (o presunte tali) sull’auto elettrica vengono subito amplificate con grande enfasi sui media italiani. Quelle postive, invece, vengono ignorate sistematicamente. Esempio: nessuno o quasi dice che dall’ultima indagine di Consumer Reports, che su questi temi negli Usa è un po’ una bibbia, Tesla batte tutti nel contenere i costi di cui sopra. È un dato importante, per chi (giustamente) dell’auto non considera solo il prezzo di acquisto, ma anche quanto gli costerà poi mantenerla. Un dato fondamentale per i gestori delle grandi flotte aziendali, per esempio. Ebbene: per una volta giapponesi e coreani hanno trovato qualcuno in grado di batterli anche in un campo in cui hanno da sempre spadroneggiato. E il fatto è stato segnalato da Elon Musk in un tweet grondante soddisfazione.

Macchine più semplici, tagliandi meno costosi

Come spiegare il successo di un marchio decisamente giovane come Tesla rispetto a una pletora di marchi storici? “Per anni, Tesla e alcuni altri marchi completamente elettrici hanno affermato che i veicoli elettrici avrebbero avuto costi di riparazione e manutenzione molto più bassi grazie al numero molto inferiore di parti mobili rispetto ai veicoli con motore a combustione“, scrive il sito americano Electrek. “Molti sono state scettici su questo, soprattutto per Tesla poiché è un marchio premium e raramente si ottengono buoni costi di manutenzione e riparazione. Ma ora abbiamo dati reali per dimostrarlo“. Va detto che Consumer Reports pubblicato i suoi risultati grazie a domande dirette a migliaia di proprietari di auto negli Stati Uniti. Con un campione ritenuto molto significativo. Colpisce la pessima performance dei marchi tedeschi: Volkswagen è solo 15°, BMW addirittura 25°.

– Leggi anche / Milano Hypermile Challenge, percorsi 609 km con 55 kWh con una Tesla Model 3 RWD