No alla pubblicità delle EV come “auto a emissioni zero” nel Regno Unito. L’ha stabilito l’autorità pubblica che vigila sulle campagne pubblicitaria, l’ASA.

No alla pubblicità delle EV come emissioni zero: lo stop nel Regno Unito

L’ASA (la sigla sta per British Advertising Standards Authority) non è nuova a interventi che colpiscono campagne pubblicitarie di marchi che vendono auto elettriche. In precedenza aveva già vietato di inserire negli annunci e negli spot televisivi il dato di omologazione relativo all’autonomia, il WLTP, ritenendolo ingannevole. Troppo generoso rispetto alla percorrenza reale su strada.

Ora è arrivato il bis: l’Autorithy ha bocciato le pubblicità di BMW e MG, che includevano nelle pubblicità il messaggio che le auto elettriche sono “a emissioni zero“. L’ASA ritiene che queste affermazioni diano una “rappresentazione fuorviante dell’impatto ambientale dei veicoli. Anche se abbiamo accertato che questo è vero durante la guida, abbiamo stabilito che questo era fuorviante in quanto producevano ancora emissioni quando venivano prodotti o, a seconda della fonte elettrica, durante la ricarica“. Con riferimento, chiaramente, al modo in cui si produce l’energia.

“Le emissioni ci sono durante la produzione e anche nell’energia per la ricarica”

Conclusione dell’accertamento: “Abbiamo quindi vietato questi annunci e abbiamo detto a BMW e MG di assicurarsi che non facciano affermazioni simili senza prove solide in futuro“, ha detto il portavoce dell’ASA, Toby King, alla testata inglese Auto Express.

Il provvedimento dell’ASA è riferito a un annuncio che BMW aveva pubblicato su Google con la affermazione “Auto a emissioni zero – Scarica la tua brochure oggi“. La MG, a sua volta, aveva utilizzato lo slogan “Zero Emissions” in una pubblicità sempre su Google. In realtà gli annunci erano andati in onda nell’agosto scorso e la pronuncia, verosimilmente, è arrivata su denuncia di una Casa concorrente o di una lobby del petrolio.

BMW e MG non ne sono state particolarmente colpite e hanno fatto sapere che si adegueranno senza difficoltà alla raccomandazione. Ma resta il significato simbolico della decisione. Visto anche che spessissimo nella comunicazione delle Case si parla di “emissioni zero” per le elettriche.

