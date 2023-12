Nissan Leaf 40 kWh del 2021 a propone Antonio, un lettore. L’auto è stata immatricolata nel novembre 2021 e ha 15 mila km, il prezzo richiesto è 21.000 euro. Per le vostre proposte (cessione o acquisto), scrivete a info@vaielettrico.it, con descrizione del veicolo e alcune immagini.

Nissan Leaf 40 kWh del 2021 a 21 mila euro

Immatricolazione : novembre 2021

: novembre 2021 km percorsi: 15.000

15.000 Check batteria : n.d.

: n.d. Prezzo richiesto: 21 mila euro

“Sono un fedelissimo dei vostri post/video che proponete sul mondo elettrico e da anni vi seguo, Grazie a voi sono ho venduto anche un’auto. Ebbene si sono quasi tre anni che viaggio elettrico, io e mia moglie e ne siamo super contenti. Vi scrivo perché mia moglie ha deciso di cambiare la sua Nissan Leaf 40 kWh del novembre 2021, con 15.000 km. Modello N-Connecta, full optional, con cruise controllo adattivo, telecamera a 360°, con sensori di parcheggio anteriori e posteriori ecc…Garanzia fino a quasi tutto il 2025, è un splendido colore bianco perla metallizzato. L’auto è praticamente nuova non ha nessun graffio, a ottobre ha effettuato un tagliando completo. Prezzo richiesto 21.000 euro leggermente trattabile. Per qualsiasi info mi potete contattare alla mail. barbato.toni@gmail.com. Grazie mille, con l’occasione vi faccio migliori Auguri di buone Feste. Sperando che il nuovo anno porti benefici per l’auto elettrica e soprattutto prezzi di auto e ricariche alle colonnine più bassi“. Antonio

Le ultime offerte / Volkswagen ID.4, Kia eNiro, Tesla Model 3 …

Volkswagen ID.4 Pro Performance vendesi: la propone Alessio, un lettore toscano. L’auto è stata immatricolata nel dicembre 2021 e ha 35 mila km, il prezzo richiesto è 38.500 euro. Per informazioni potete scrivere a alessiogiorgi78@gmail.com

Pro Performance vendesi: la propone Alessio, un lettore toscano. L’auto è stata immatricolata nel e ha il prezzo richiesto è Per informazioni potete scrivere a Ecco la proposta di Eugenio, un lettore cagliaritano: “Vendo Kia Niro 64 kWh. L’auto è stata acquistata a febbraio 2021 e oggi ha circa 78.000km . Ricaricata quasi sempre da casa e sempre all’80% . Tenuta molto bene. Richiesta 30.000 euro . Location Cagliari . Grazie mille “. Contatti info@vaielettrico.it

“. Contatti Lorenzo vende la sua Tesla Model 3 Long Range Model year 2021. Immatricolazione: dicembre 2020, km percorsi: 51 mila, il luogo dove si trova l’auto è Como. Il prezzo richiesto è di 36 mila euro. Contatti: info@vaielettrico.it