Volkswagen ID.4 Pro Performance vendesi: la propone Alessio, un lettore toscano. L’auto è stata immatricolata nel dicembre 2021 e ha 35 mila km, il prezzo richiesto è 38.500 euro. Per le vostre proposte (cessione o acquisto), scrivete a info@vaielettrico.it, con descrizione del veicolo e alcune immagini.

Volkswagen ID.4 Pro Performance con 35 mila km a 38.500 euro

Immatricolazione : dicembre 2021

: dicembre 2021 km percorsi: 35 mila

35 mila Check batteria : n.d.

: n.d. Luogo: Lucca

Lucca Prezzo richiesto: 38.500 mila euro

Ecco la descrizione che ci ha inviato Alessio: “Vendo Volkswagen ID.4 Pro Performance, con capacità batteria 82 kWh. L’auto è stata sempre caricata a casa, in corrente alternata, fra il 20 e 80 percento. L’auto ha 35 mila km ed è stata immatricolata a fine dicembre 2021, con una garanzia totale ancora di due anni e 6 su batteria e motore. L’auto è lunga 4.584 mm x 1.852 mm di larghezza, ma grazie all’eccezionale raggio di sterzata risulta agile come un’utilitaria. Colgo l’occasione per ringraziarvi per il lavoro di che fate, non è scontato, al giorno d’oggi, trovare informazioni non manipolate“. Per informazioni potete scrivere a alessiogiorgi78@gmail.com

