Nimbus, moto elettrica ed eBike per il marchio danese

Il marchio Nimbus rinasce e lo fa guardando al passato ma utilizzando le tecnologie più moderne. Il progetto è quello di una eBike e di una moto elettrica entro il 2025.

Rilanciare un marchio storico nel mondo dell’elettrico senza perdere la propria identità è una sfida che il brand svedese Nimbus accetta e declina in due veicoli dalle linee estremamente pulite.

Nimbus è un nome in circolazione da oltre un secolo. Il periodo di massimo splendore è stato un’ottantina di anni fa, quando la Type C era orgoglio danese delle due ruote. Negli anni divenne la moto di Polizia, esercito e anche delle poste. Il suo successo però rimase confinato per lo più in patria. Negli anni Sessanta cessò la produzione e il marchio dormì per oltre mezzo secolo. Nel 2014 Claus Støvlbæk Clausen ha rimesso mano al progetto e l’ha fatto guardando al futuro, ma ispirandosi al passato.

Nimbus, moto e eBike

La prima Nimbus che vedremo in strada sarà forse una eBike, infatti in “gamma” dovrebbe essere presente anche una bicicletta a pedalata assistita. Un mezzo dall’aspetto massiccio e dalla linee retrò. Il faro tondo, che compare nei render diffusi dall’azienda, non lascia alcun dubbio sull’effetto nostalgia che si sta cercando.

Lo stesso vale per la sorella maggiore, una moto che nelle forme prende ispirazione al modello più celebre del marchio: la Type C. Inconfondibile la forma classica del telaio e i dettagli nascondono sotto a linee vintage le più moderne tecnologie.

I dati diffusi non son oancora quelli definitivi, ma il motore dovrebbe da 55-75kW, in grado di spingere fino a una velocità massima di oltre 150 km/h. La grossa batteria da 15 kWh dovrebbe garantire un’autonomia di 150-200 km. Il prezzo si aggirerà tra i 24-28mila euro. Il prezzo dell’eBike invece sarà di circa 3.500 euro.

