Nel mercato libero scegliamo chi produce da rinnovabili: è la proposta di Marco, un lettore che vede nella fine della "maggior tutela" questa opportunità. Vaielettrico risponde.

Basterebbe che la metà di chi deve uscire dai contratti “maggior tutela”…

“Voglio entrare nel dibattito che avete creato con i vostri due recenti articoli sulla fine del mercato tutelato dell’elettricità. E’ una grande opportunità per il singolo cittadino di cambiare il sistema energetico nazionale. Basta semplicemente che la metà delle famiglie che sono ancora nel mercato tutelato scelgano di passare a operatori che forniscono energia solo da fonti rinnovabili. I vantaggi di questa scelta avrebbero effetti positivi per tutto il sistema energetico nazionale per i seguenti motivi:

Utilizzando energie rinnovabili dovremo importare meno combustibili fossili con guadagno per la bilancia commerciale. Saremo meno dipendenti dall’estero e i prezzi non più condizionati dall’Opec o da conflitti in aree in cui si concentrano risorse fossili

dovremo importare meno combustibili fossili con guadagno per la bilancia commerciale. Saremo meno dipendenti dall’estero e i prezzi non più condizionati dall’Opec o da conflitti in aree in cui si concentrano risorse fossili Le rinnovabili sono più economiche, di conseguenza ci sarebbe una diminuzione generalizzata delle bollette. Aumentando la domanda di rinnovabili per la legge di mercato aumenterà la quota di energie rinnovabili nel nostro mix energetico

di conseguenza ci sarebbe una diminuzione generalizzata delle bollette. Aumentando la domanda di rinnovabili per la legge di mercato aumenterà la quota di energie rinnovabili nel nostro mix energetico Non ultimo accelereremo la transizione energetica, mitigando gli effetti del riscaldamento globale “ .

Nel mercato libero si può risparmiare scegliendo energia solo da rinnovabili

“Personalmente sono passato al mercato libero nel 2019. Scegliendo un operatore che mi certifica annualmente che l’energia elettrica che mi viene fornita viene dalle centrali idroelettriche del Trentino. Ho avuto un vantaggio economico, perché c’è stato effettivamente una diminuzione delle bollette. La mia non è stata solamente una scelta di ordine economico, ma soprattutto di carattere ideologico: avendo una casa zero gas ho ridotto al minino l’impatto sui cambiamenti climatici. Se in questo momento storico molte altre famiglie facessero la mia stessa scelta, potrebbe aumentare la nostra indipendenza energetica con i vantaggi sopra citati. Un saluto e complimenti il vostro la lavoro di divulgazione sulla mobilità elettrica in generale“. Marco Di Paola

Risposta. Siamo sempre affascinati da chi vede in ogni cambiamento una grande opportunità e quindi giriamo ai lettori la proposta di Marco. Resta un tema di fondo sul quale ritorneremo: chi certifica e controlla che chi sostiene di fornirti energia solo da rinnovabili in effetti mantenga la promessa?