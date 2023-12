Natale, idee regalo per chi si muove in scooter o in bici

Alcune idee regalo per chi si muove su due ruote, sia per le eBike che per moto e scooter.

Molto spesso ci dimentichiamo di quanto tempo al giorno trascorriamo in sella al nostri scooter o alla nostra bici. Tempo che diventa parte della nostra quotidianità e, più in generale, della nostra vita. Perché allora non valorizzare questi momenti rendendoli più speciali, magari con un bel regalo di Natale.

Che siate voi i destinatari o una persona a voi cara ecco alcune idee regalo per chi ama le due ruote a motore o a pedali.

Idea regalo n. 1: abbigliamento caldo e tecnico

Ne abbiamo parlato proprio pochi giorni fa. Ci sono capi tecnici per combattere il freddo quando si è in sella. Per i più freddolosi, soprattutto in scooter, i guanti riscaldanti elettrici. Tucano Urbano propone diversi modelli: il Seppiawarm Hydroscud è dotato di membrana 100% impermeabile e traspirante. Ha tre livelli regolabili di termicità ed è alimentato a batteria al litio inclusa e ricaricabile. L’autonomia è di circa 4 h. Il prezzo consigliato al pubblico è di 209,99€, ma si trova spesso online con un 15-20% di sconto. L’Hydrowarm Hydroscud, condivide le stesse caratteristiche tecniche, ma ha un design più sportivo e un prezzo un po’ più basso: 179,99€. Tucano pensa anche ai ciclisti con i FeelWarm 2G. Guanti più morbidi ma altrettanto caldi e impermeabili. Prezzo: 154,99€.

Idea regalo n. 2: calze super hipster!

Non c’è inverno e non esiste freddo che possano impedire a un ciclista hipster di arrotolare i pantaloni e mostrare coloratissime calze. Se avete un amico così (o anche meno estremo) il regalo perfetto è un paio di calze Jimmy Lion. Ci sono infinite fantasie e tantissime tematiche. Si può scegliere il disegno che meglio racconta la passione di chi riceverà il dono o puntare su un grande classico con trame natalizie. C’è veramente di che sbizzarrirsi: dai film di Alfred Hitchcock alle opere di Frida Kahlo o di Basquiat, c’è ogni specie di animale e tantissimi elementi che richiamano natura e viaggi. I prezzi variano tra i 9 e i 15€ e i tempi di spedizione da 1 a 3 giorni!

Idea regalo n. 3: mini compressore

Un’idea regalo utilissima per tutti: bici, scooter, moto o automobile e persino monopattino. Un compressore elettrico infatti ci permette di tenere i nostri pneumatici sempre alla pressione giusta. Questo significa minori consumi e maggiore sicurezza. La pressione andrebbe controllata una volta al mese, ma è un’operazione noiosa o, se si va dal gommista, costosa.

Con lo Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 in pochi minuti si possono gonfiare praticamente tutti i tipi di pneumatici. Funziona a batterie, pesa meno di mezzo chilo e costa 39,99 €.

Idea regalo n. 4: supporto smartphone per manubrio

Per chi viaggia, ma anche per chi si sposta in città, usare lo smartphone con e navigatore è da anni un’abitudine consolidata. Come fare in scooter e in bici? Gli agganci sono tantissimi e ormai per ogni tipo di telefono.

Tra i più conosciuti e apprezzati ci sono quelli della marca Quad Lock. Cosa offre? Una sistema antiurto per il nostro dispositivo che si aggancia rapidamente e molto saldamente a una miriade di supporti. Miriade nel senso che ci sono supporti per manubrio, per lo specchietto, per il piantone sterzo e ovviamente ci sono tantissime soluzioni anche per l’automobile. Questo crea un ecosistema che permette con un clic si ancorare lo smartphone a diversi mezzi di trasporto. Un ulteriore vantaggio è un sistema antivibrazione disponibile su alcuni modelli. Utilissimo per chi si sposta in città e sul pavé. Il ventaglio di prezzi varia moltissimo a seconda degli accessori che si scelgono.

Idea regalo n. 5: zaino

Perché regalare uno zaino a chi si muove in bici, in moto o in scooter? Perché chi sceglie le due ruote non ha un bagagliaio, ma ha ugualmente la necessità di trasportare oggetti personali e professionali. Parlare di zaini è borse apre un orizzonte vastissimo. Qui vi segnaliamo un paio di modelli: uno molto tecnico e l’altro più raffinato ed elegante.

Ogni ciclista conosce le famose selle Brooks, ma il marchio inglese ha anche una linea si accessori davvero interessanti, tra cui una serie di bellissimi zaini. Sono tutti molto semplici con chiusura roll-top e realizzati in pelle o in cotone trattato. I prezzi sono in linea con il brand e vanno dai 200€ in su.

Sul fronte opposto uno prodotto estremamente tecnico e super intelligente. L’Ortlieb Hybrid Vario è uno zaino che in pochi gesti si trasforma in una borsa bici e può essere agganciata al portapacchi posteriore. Ha un capacità di 26 litri ed è certificato impermeabile IP64. E’ disponibile anche nella colorazione nera con sistema di rifrangenza ad alta visibilità. Il prezzo è di circa 180 €.

Entrambi hanno tasca interna per riporre oggetti di piccole dimensioni e uno scomparto imbottito per il computer.

