Natale in scooter? Per Tucano Urbano si può…

Per spostarsi in scooter anche in inverno il mercato offre accessori “riscaldanti” sempre più avanzati, alimentati a batteria o power bank. Scopriamo la proposta natalizia di Tucano Urbano.

Si sa, l’inverno non è un grande amico delle due ruote. Quando arriva il freddo sono in molti a mettere lo scooter in letargo, salvo poi spesso pentirsene quando gli spostamenti nel traffico urbano diventano complicati con altri mezzi. Non tutti, però, hanno valide alternative a disposizione. Per chi non demorde, utilizzando lo scooter anche nella stagione fredda, per fortuna oggi esistono equipaggiamenti a supporto che possono rendere più confortevoli gli spostamenti. Dai classici copri-gambe, alle manopole riscaldate, fino a prodotti più avanzati per proteggere dal freddo zone esposte e sensibili, come collo e schiena.

In questo campo ne sa qualcosa Tucano Urbano, azienda italiana che ha appena lanciato una sorta di campagna natalizia su alcuni dei suoi principali prodotti di mercato stagionali. Si tratta di accessori riscaldanti, alimentati a batteria o tramite Power Bank, che danno la possibilità di regolare la temperatura a seconda dei bisogni di ciascuno.

SOS mani e collo

Per scaldare le mani – le prime a soffrire il freddo – Tucano Urbano propone due modelli di guanto riscaldante. Seppiawarm Hydroscud è dotato di membrana 100% impermeabile e traspirante. Ha tre livelli regolabili di termicità ed è alimentato a batteria al litio inclusa e ricaricabile. L’autonomia è di circa 4 h a 65,5°C. Prezzo consigliato al pubblico di 209,99€, con carica-batterie incluso.

Il secondo modello, Hydrowarm Hydroscud, condivide le stesse caratteristiche tecniche, ma ha un design più sportivo, adatto alla guida motociclistica. Prezzo di 179,99€, sempre con carica-batterie di serie.

Per la zona del collo, invece, Tucano Urbano si affida a Neckwarm, uno scaldacollo realizzato in fleece, con sistema riscaldante alimentato tramite Power Bank, proprio sulla zona cervicale. Il pulsante d’accensione è posizionato sul colletto ed è visibile dallo specchietto retrovisore per poterlo azionare all’occorrenza senza distrazioni. Il prezzo è di 51,99€.

Per la schiena e non solo

Se l’aria fredda rischia di colpire anche la schiena, allora si può pensare ad una speciale cintura lombare riscaldante, sempre alimentata tramite Power Bank.

Cintukawarm presenta all’esterno un tessuto ad alta resistenza, mentre l’interno in rete Aero 3D aumenta la diffusione uniforme del calore rilasciato. Ovviamente la cintura è regolabile sui fianchi e si può utilizzare anche senza inserti rigidi sul dorso.

Il prezzo è di 64,99€.

Infine, contro il freddo anche la sella può fare la sua parte: Tucano Urbano propone Coolwarm, coprisella riscaldato universale per moto e scooter.

Realizzato in nylon Oxford, ha un sistema riscaldante a connessione USB compatibile con Power Bank, collegabile alla presa USB del veicolo. Il materiale interno diffonde il calore in maniera uniforme mentre l’esterno è impermeabile per mantenere asciutta la sella in caso di pioggia.

Il prezzo è di 69,99€.

