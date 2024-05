Nasce NIU Italia. Prezzi giù del 15% e batterie a prezzo di costo

NIU inizia il 2024 con importantissime novità, sia di prodotto che aziendali: arriva la prima moto elettrica e nasce NIU Italia.

NIU è uno dei brand che nelle due ruote elettriche si è negli anni affermato e consolidato in Italia. È uno dei brand più conosciuti, specialmente quando si parla di scooter. Negli anni poi la gamma si è allargata anche ai monopattini, alle eBike e alle moto. Per quanto riguarda le bici a pedalata assistita NIU non le commercializza in Italia, mentre finalmente la moto è arrivata proprio in queste settimane. Abbiamo avuto la possibilità di provare la RQi in anteprima, e potete leggere di seguito le nostre impressioni. Prima però, quella che forse è la più importante novità 2024 per NIU…

Nasce NIU Italia!

Gli annunci fatti sul finale del 2023 si sono concretizzati: è nata NIU Italia. Il brand cinese infatti ha deciso di mettere radici nel nostro Paese e questo investimento (economico e di fiducia) dovrebbe portare a un deciso cambio di passo su diversi fronti. Prima di tutto NIU vuole dare un segnale di solidità e di forte presenza per riaffermare quanto il brand creda nel mercato italiano. Negli ultimi anni infatti NIU ha un po’ sonnecchiato e questa “accelerata” rende giustizia a un marchio di comprovato valore internazionale. Oltre a questo, la Nascita di NIU Italia si tradurrà in concreti cambiamenti anche per i clienti.

Alle porte di Milano ci sarà una sede con magazzino. Un dettaglio di enorme rilevanza perché pezzi di ricambio e veicoli saranno disponibili in tutto il Paese in circa 48 ore. Questo significherà moltissimo in termini di qualità del servizio vendita e soprattutto di assistenza.

La seconda grande novità che porta con sé la nascita di NIU Italia è un riposizionamento sul mercato con un generale abbassamento dei prezzi che si abbassano di circa il 15%. Una mossa per invogliare ancora di più gli indecisi a passare all’elettrico. E sempre rimanendo in tema NIU vuole sradicare anche uno dei timori paure più diffuse: l’esorbitante prezzo delle batterie. Molte persone infatti temono di dover spendere somme ingenti in caso (al di fuori della garanzia) si debbano sostituire le batterie. NIU ha allora deciso di annullare quasi del tutto i margini di guadagno sulle batterie e vendere ai prezzi più bassi possibili.

NIU RQi, com’è e come va?

Veniamo alle novità con le ruote e iniziamo da quella più attesa. Parliamo della NIU RQi, una moto a tutti gli effetti con caratteristiche e performance paragonabili a un 125-150 cc. Il motore centrale ha una potenza di pico di 7,5 kW e spinge fino a una velocità massima di 110 km/h. Il propulsore è alimentato da due batterie da 2,6 kW ciascuna, collocate nella parte centrale, dove solitamente troviamo il serbatoio. I bacchi sono estraibili anche se l’operazione richiede una certa forza, visto che pesano 23 kg ciascuna. La ricarica richiede 4 ore per ciascuna batteria o 7 se caricate insieme. L’autonomia dichiarata è di circa 100 km, il prezzo è di 7.999 €.

Con questo raggio d’azione la RQi rimane una moto adatta agli spostamenti urbani e al massimo a qualche gita fuori porta. Ed è un vero peccato perché ha tutte le caratteristiche per divertire anche nei percorsi misti. È molto ben bilanciata e questo rende la guida semplice e ispira immediatamente fiducia, anche per chi salisse per la prima volta in sella.

L’accelerazione è buona, progressiva e anche qui non mette mai in difficoltà anche nella mappatura più sportiva. La ciclistica, nel nostro primo contatto, ci è sembrata piuttosto buona e, alle velocità limitate del nostro test, anche l’impianto frenante Brembo si è comportato in modo impeccabile. Sulla RQi, c’è anche tanta tecnologia a servizio della sicurezza e del piacere di guida: controllo di trazione, ABS, doppia dash cam integrata con sistema di rilevamento collisione e registrazione automatica.

Grazie al collegamento bluetooth e all’app dedicata si possono consultare sullo smartphone tutte le informazioni della moto e l’avviamento è keyless.

NIU in fuoristrada con la XQi

Presentata ad EICMA, la XQi è la prima moto tassellata di NIU. Seppur brevemente, abbiamo avuto la possibilità di provarla anche se solo su asfalto e ciottoli. Sono due le cose che ci hanno stupito in particolar modo: la leggerezza (solo 71 kg) e la potenza (8 kW). Due caratteristiche che la rendono una vera e propria fun bike. È dotata di sospensioni da 200 mm all’anteriore e 85 al posteriore. Ha un’autonomia di circa 70 km ed è disponibile in due versioni: “Wild” per l’off road con una velocità massima di 75 km/h e “Road” quella più stradale che arriva a 45 km/h. Prezzo 5.999 €.

