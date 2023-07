Multa e rimozione: atti dovuti se sosti nella ricarica?

Multa e rimozione sono atti dovuti per gli abusivi della ricarica, che parcheggiano negli stalli auto benzina o diesel? Lo chiede Dario. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Multa e rimozione sono obbligatori o può decidere la Polizia Locale?

“U na domanda “tecnico legale”. In prossimità degli stalli di ricarica per veicoli elettrici è esposto un segnale di divieto di sosta per veicoli non in carica, con rimozione forzata. Nel caso intervenga una pattuglia della polizia municipale per veicoli termici che occupano gli stalli, multa e rimozione sono un atto dovuto? O è a discrezione degli agenti intervenuti scegliere se applicare una sanzione? E quale? Grazie “. Dario Colombo

Il Codice della strada non sancisce solo la contravvenzione…