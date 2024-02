Motori elettrici: “Un fallimento probabile (e sperabile)”, scrive Bruno. Gli fa eco Vincenzo: “EV fuori portata, la gente non ha soldi e compra usato”. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Motori elettrici: “Vogliamo dividere il mondo (e l’Italia) tra ricchissimi e servi della gleba?”

“Vi invio un articolo da Fuoristrada.it sul probabile (e dico ‘sperabile’) fallimento dei motori elettrici. A meno che non si voglia dividere la popolazione mondiale (e specialmente quella italiana) in due gruppi: i ‘ricchissimi’ e i ‘servi della gleba’!!„. Bruno Cassarino —

“Ho letto il vostro servizio e i commenti sull’imminente lancio della Citroen C3 elettrica. E mi chiedo come potete pensare che lo Stato conceda dei contributi da 13.750 euro per comparare un’auto. Stiamo veramente scherzando. Chi vuole un’auto elettrica se la paghi e non venga a mendicare aiuti per comprare un veicolo che dopo 300 km (se va bene) ti devi fermare per ricaricarlo. Forse non vi siete accorti che in Italia c’è un boom di vendita delle auto usate, perché la gente comune non ha più i soldi per acquistare la macchina nuova. Altro che auto elettriche da 20, 30 40 mila euro e più: qui è dura già comprare una Panda da 10 mila. Saluti„. Vincenzo Conti

L’era delle auto elettriche sta finendo? No, è appena iniziata…

Risposta. È difficile comprendere tutto questo astio nei confronti dell’auto elettrica. Se non alla luce di interessate campagne mediatiche orchestrate da chi vuole che si resti legati a un mondo che gira attorno al petrolio.

Mettetevi il cuore in pace: le EV sono un’alternativa sempre più praticabile alle auto tradizionali, con prezzi in lento, ma continuo calo, come dimostra proprio il caso della C3 citato da Vincenzo.

Hanno un’autonomia ancora limitata? Certo, ma ci sono persone a cui questa percorrenza va benissimo, perché magari usano queste auto come seconda macchina di famiglia. E magari hanno anche un fotovoltaico con cui ricaricano a prezzi imbattibili.

Questo per quanto riguarda le citycar, perché poi ci sono auto a batterie di fascia superiore che hanno già prezzi competitivi con le concorrenti a benzina o gasolio. Si chiamano Tesla, per esempio, e un’auto di questa marca, Model Y, è stata la più venduta in assoluto in Europa nel 2023. Non proprio il flop evocato dai due lettori, a cui diciamo: calma e gesso, l’era dell’elettrico non è agli sgoccioli, è appena cominciata.

Davvero ci vuole una vita per ricaricare? Ecco quanto impiega Paolo per passare dal 20 all’80%… VIDEO

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-