Con la decisione di creare dal 2026 un mini “campionato” MX per sole moto elettriche si esclude la possibilità di competere con quelle termiche. È una scelta giusta?

Due fatti prima di ogni considerazione. Le moto elettriche che negli ultimi mesi si sono scontrate nell’off-road (MX ed SX) con quelle termiche hanno dimostrato una competitività sorprendente. Sorprendente nel vero senso della parola: che ha sorpreso il mondo delle competizioni. Tanto da dover in qualche modo correre ai ripari. Non potendo ovviamente ignorare una “nuova” tecnologia, la FIM e Infront Moto Racing hanno dovuto in qualche modo reagire. Come è stato con la MotoE? Non proprio, ma rimandiamo l’analisi di qualche paragrafo.

Il secondo fatto è strettamente collegato al primo: durante la conferenza stampa Villa la Angostura (Argentina), David Luongo, CEO di Infront Moto Racing (organizzatore dei campionati FIM MX) ha presentato un’importante novità: Dal 2026 ci sarà una nuova “classe di supporto” dedicata alla moto elettriche.

“Abbiamo visto negli ultimi mesi e anni molti sviluppi nell’elettrificazione delle moto – ha detto -, quindi penso che sia un buon momento per gettare le basi di una nuova classe di supporto che sarà completamente dedicata alle moto elettriche. Non vogliamo mescolare le cose [con le moto tradizionali], ma creare un percorso affinché questa tecnologia possa svilupparsi e continuare a crescere, e vedremo come si svilupperà. Negli ultimi mesi molte cose sono iniziate senza una chiara guida. Penso che, essendo la piattaforma migliore e più moderna per il Motocross al mondo, anche la MXGP dovrebbe abbracciare questa nuova tecnologia.

Vogliamo quindi annunciare che nel 2026 vogliamo creare una nuova gara di supporto, in collaborazione con la FIM e con i costruttori, per un Campionato del mondo elettrico completamente dedicato che si svolgerà insieme alla MXGP. Puntiamo a correre cinque o sei gare in Europa per questo, quindi abbiamo due anni per lavorare con la FIM e i produttori sulle regole per le moto e per definire esattamente quali saranno. Aiuterà a completare il pacchetto di un fine settimana MXGP e aiuterà anche i produttori con una piattaforma molto professionale per aiutare a sviluppare questi prodotti che sono già sul mercato per completare il portafoglio di un produttore”.

Una scelta che non piace a tutti

Dedicare un mini “campionato” alle moto zero emissioni mette in luce le opportunità e le tecnologie dell’elettrico. Iniziativa certamente lodevole. Un po’ come fece anni fa Dorna con la MotoE. La differenza però sta nella competitività delle moto elettriche nei due campionati. Infatti tra i cordoli le moto tradizionali sono ancora tecnologicamente superiori, per autonomia soprattutto. Nel fuoristrada invece le moto elettriche hanno dimostrato di poter competere alla pari, o addirittura di essere più performanti.

Nel caso della MotoE si è fatto un campionato a parte perché sull’asfalto l’elettrico è acerbo, mentre per il Motocross si è deciso di farlo perché il termico potrebbe essere troppo “maturo”.

Proprio a partire da considerazioni di questo tipo, nelle settimane dopo l’annuncio, si sono sollevate diverse voci critiche, a partire ovviamente dai produttori di moto elettriche.

“In qualità di CEO e fondatore di Stark Future – ha dichiarato Anton Wass -, credo fermamente che segregare le moto elettriche in una classe separata mini l’essenza della vera competizione nel Motocross. La nostra missione è rompere le barriere e mostrare il potenziale della tecnologia elettrica su un piano di parità con i motori a combustione interna. Il motocross prospera sull’innovazione e sul superamento dei confini, e la segregazione ostacola solo il nostro progresso collettivo verso uno sport più inclusivo e dinamico”.

In conclusione

La creazione di una classe separata per le moto elettriche apre un dibattito sportivo, prima ancora che tecnico. Le competizioni dovrebbero essere espressione della più alta ricerca tecnologica ed escludere (o non ammettere) un’innovazione solo perché diversa da quanto fatto in passato, contraddice lo spirito stesso delle competizioni. È però anche vero che nelle gare deve esserci un principio di uguaglianza, nel senso che gli avversari devono potersi confrontare alla pari o almeno sullo stesso piano.

Che fare allora? Non resta che aspettare e sarà il tempo a dare una risposta. Sarà il successo di uno o dell’altro campionato (in termini di prestazioni, non solo di pubblico) a fornire una lettura a posteriori di questa decisione.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al canale YouTube –



Foto: MXGP.com