MX, prima storica vittoria di una moto elettrica contro le termiche

Stark Varg e Jack Brunell conquistano la prima storica vittoria di una moto elettrica contro le moto tradizionali. È successo a Manchester nel campionato britannico Arenacross.

Una vittoria che è un simbolo. La prima vittoria. La vittoria di una moto elettrica in un campionato dove partecipano anche le migliori moto a benzina. Quella conquistata da Jack Brunell in sella alla Stark Varg scrive una pagina importante della transizione elettrica, perché dimostra con i fatti che i veicoli a zero emissione sono ormai prestazionali quanto quelli tradizionali. Certamente non in tutte le discipline, ma è comunque chiaro che è ormai solo questione di attendere alcuni passi avanti tecnologici.

Una moto elettrica al comando

Tornando all’AO Arena di Manchester, Jack Brunell è riuscito ad aggiudicarsi il Main Event del Traxxas Pro nonostante una partenza in salita. Nella prima manche infatti ha dovuto recuperare dal fondo fino ad aggiudicarsi però il 5° posto. Nelle manche successive è sempre stato nelle prime posizioni fino a conquistare la vittoria nel Main Event dopo una battaglia con Harri Kullas.

La vittoria di Jack Brunell, conquistata ormai alcuni giorni fa, è passata piuttosto in sordina perché il Motocross non è un sport mainstream e perché avvenuta in una competizione di livello nazionale. È comunque carica di significato, perché dimostra inequivocabilmente il livello di competitività delle moto elettriche. Una vittoria che spingerà diversi team manager a chiedersi non con quale marca correre, ma con quale tipo di moto.

