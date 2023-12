Moto elettrica d’estate, motoslitta in inverno: ecco Combat

Moto elettrica d’estate e motoslitta in inverno, come è fatto e quanto costa il piccolo transformer di Daymak.

Neve a Milano, nessuna paura con Combat Bike di Daymak. Una moto elettrica che si trasforma in motoslitta in poche semplici mosse. Un’idea geniale per un’azienda del Canada, terra di enormi nevicate anche in epoca di cambiamenti climatici estremi come questi. Ma che può risolvere la situazione anche dalle nostre parti dove la neve è molto più sporadica, ma proprio per questo maggiormente impattante.

Occhio alle dimensioni però. Perché la Combat Bike secondo i nostri canoni è una minimoto quindi molto bassa e poco adatta a chi supera i 180 cm di altezza. Un piccolo transformer che sfiora i 100 km di autonomia, su neve o strada non fa differenza. In questo anche i più alti possono tirare un sospiro di sollievo, certo non si fanno traversate della steppa in sella a Combat. Ma può davvero essere un alleato per combattere una giornata di forte nevicata, o meglio ancora un divertimento per qualche ora di svago nei boschi.

Moto elettrica Combat: le caratteristiche

Andando al sodo il motore di Combat Daymak è dotata di un motore da 5000 W con una potenza di picco di 14000 W, paragonabili secondo la fabbrica a 19 cavalli. Il pacco batteria è da 4800 Wh che consente a questa moto di raggiungere velocità fino a 70 km/h e un’autonomia fino a 80 km massimo. La Combat Bike è piccola sì, ma inarrestabile: non si ferma con le nevicate e nemmeno davanti ai guadi vantando un livello di protezione IP67 è in grado di resistere sia agli urti che alle immersioni momentanee.

Tutte le sfumature di Combat BIke 1 di 5

Il peso totale della moto elettrica Combat è 136 kg, non esattamente una piuma quindi. Daymak è partita con una produzione di 100 unità come parte dell’edizione nominata Founders, che consente ai primi utilizzatori di selezionare il proprio numero di edizione esclusivo oltre a ricevere bonus extra. La Founders Edition è stata venduta a partire dallo scorso giugno a 13.995 dollari (circa 12mila euro). Inoltre con 1000 dollari in più c’è la soluzione al dettaglio giunta in questi giorni nei negozi, ma non è chiaro cosa ci sia in più. Tutte hanno senza costi aggiuntivi il kit per sostituire le ruote da 10 e 8” con un pattino anteriore e un cingolo con trasmissione a catena da ancorare al forcellone.

Daymak: non solo moto elettrica

Ma Daymak produce anche altri mezzi davvero interessanti, per cui vi consigliamo di buttare un occhio al sito. Dalle eBike per tutte le superfici a piccoli scooter elettrici. Fino, per rimanere nel comparto neve ma non solo, a Beast UTV che sta per utility task vehicle. Insomma un mini spazzaneve con tanto di pala di anteriore completamente elettrico con 5000 W di potenza e la possibilità di passare da 2 a 4 ruote motrici, oltre che a un lettore Mp3 bluetooth peer ascoltare la propria musica preferita.

