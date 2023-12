Monopattino elettrico Husqvarna: Skutta è in vendita

Il monopattino elettrico Skutta di Husqvarna è finalmente disponibile nei negozi e sul nuovo sito web del brand svedese. Costa 1.549 euro, resistente all’acqua e pieghevole

Ci è voluto circa un mese per passare dalla presentazione mondiale avvenuta a Eicma 2023 alla vendita sul mercato, ma da poche ore il monopattino elettrico Skutta e disponibile sul sito Husqvarna e nei negozi fisici. Si tratta di un veicolo che, a detta del produttore, richiede pochissima manutenzione a partire dal motore fino agli pneumatici. Ma cerchiamo di capire perché. Partiamo dal materiale che è alluminio HPDC automotive/aerospaziale verniciato a polvere.

Poca manutenzione, tanta strada

Innanzitutto il design è essenziale, ma teso a offrire una guida comoda grazie all’ergonomia e all’altezza ridotta del ponte. Con una ruota anteriore da 10″ e una ruota posteriore da 8″ con anima in schiuma antiforatura, l’altezza di 90 mm e l’angolo di inclinazione di 69,6 gradi ottimizzano la posizione di guida per migliorare stabilità, sicurezza e agilità. La base del manubrio larga oltre alla maggior maneggevolezza e stabilità, offre un riparo maggiore da spifferi e sporco presente sulla strada.

Inoltre il monopattino elettrico Skutta è certificato resistente all’acqua con standard IPx4, mentre la batteria facilmente rimovibile, è a ricarica rapida di Husqvarna. Skutta si “chiude” grazie ad un sistema di ripiegamento brevettato per un facile trasporto, è dotato di un cruscotto smartLED essenziale per una guida intuitiva e senza distrazioni, freni a tamburo affidabili e a bassa manutenzione, campanello, luci e cavalletto laterale integrati. Il passo è di 85 cm per un peso totale di 17 kg e 100 kg di portata massima.

Motore e batteria home made

Caratterizzato da un design piatto e pieghevole brevettato, il veicolo è alimentato da un motore elettrico senza manutenzione. Il costo, più elevato rispetto ad altri concorrenti, ha la sua spiegazione perché Skutta è completamente prodotto in Europa. Per quanto riguarda la batteria, che è un prodotto di fabbrica e non adattato promette 20 km di autonomia e una ricarica completa in 4 ore, da poter realizzare ovunque visto che si può staccare e trasportare. Inoltre può essere usata una qualsiasi altra batteria montata su prodotti Husqvarna.

Il motore è sempre di Husqvarna e ha uno potenza nominale di 350 W con picco di 1000 W. Tutti i cablaggi passano all’interno del mezzo. Inoltre si può scegliere tra tre diversi tipi di modalità: Modalità Pedone (6 kmh), Modalità Economia (velocità massima/potenza ridotta), Modalità Sport (velocità massima/potenza massima). Infine una piccola curiosità: si nota sulla parte posteriore una piccola sporgenza che somiglia a un parafango, ma che potrebbe essere il sostegno per una targa. A tal proposito ricordiamo le direttive del nuovo codice della strada italiano che vorrebbe appunto i monopattini elettrici targati e assicurati. Codice non ancora in vigore, ma che vi ricordiamo qui.

Prezzo del monopattino elettrico

Il costo del monopattino elettrico Skutta di Husqvarna parte da 1.549 euro, ma ci sono diverse aggiunte che possono essere fatte. Per Skutta è infatti disponibile una selezione di accessori tecnici. Come terminali del manubrio in alluminio a protezione delle manopole, staffa per smartphone, per tenere la navigazione urbana sempre sotto controllo e contenitore da fissare al manubrio per riporre gli effetti personali durante gli spostamenti.

