Mondiale MotoE: ecco il calendario 2024

Svelato il calendario provvisorio del Campionato Mondiale MotoE 2024. Una competizione che con l’arrivo di Ducati come unico fornitore ha ulteriormente accresciuto il proprio interesse tra gli appassionati.

Entra Portimão, esce Silverstone. È questa la principale novità del prossimo Campionato mondiale per moto elettriche che scatterà a marzo 2024. Confermato in toto il format di gara introdotto nell’ultima stagione, con 8 appuntamenti e 16 gare da svolgere interamente in Europa.

Un Mondiale… europeo

La serie elettrica nelle cinque edizioni fin qui disputate ha dimostrato di saper regalare spettacolo e non a caso oggi condivide con la MotoGP la maggior parte delle piste europee.

Il Campionato 2024 si aprirà in Algarve il weekend del 22/23 marzo, con il primo doppio turno di gare sul circuito di Portimão. Un debutto per il Portogallo, che va a prendere il posto in calendario della tappa inglese di Silverstone.

Rodati i “motori”, i piloti dovranno attendere quasi due mesi prima di tornare in pista a Le Mans (10/11 maggio), per il secondo round di gare in terra francese. Un paio di settimane dopo la carovana elettrica si sposterà quindi a Barcellona (24/25 maggio) per il GP della Catalogna, prima di affrontare a stretto giro le pieghe del Mugello (30 maggio/1 giugno). Sul tracciato toscano, le Ducati elettriche potranno così sfilare davanti al pubblico di casa.

Quinta e sesta tappa si svolgeranno in rapida successione sui tradizionali circuiti di Assen (GP Olanda, 28/29 giugno) e del Sachsenring (GP Germania, 5/6 luglio), prima dello stop per la pausa estiva.

I piloti affronteranno le ultime fatiche della stagione prima al RedBull Ring, nell’ormai classico weekend in Austria (16/17 agosto), e infine al Misano World Circuit Marco Simoncelli, per la definitiva resa dei conti nel GP di San Marino (6/7 settembre).

MotoE, è caccia al titolo di Casadei

Il calendario non è ancora stato ufficializzato, ma non dovrebbe essere lontana la conferma definitiva.

Anche nella prossima stagione del Mondiale MotoE saranno al via in sella alle Ducati elettriche V21L ben 18 piloti, in rappresentanza di 9 team. Tanti gli italiani, compreso il campione uscente Mattia Casadei.

