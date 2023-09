MotoE, Casadei vince il primo Mondiale elettrico di Ducati

Casadei si laurea Campione del Mondo MotoE. Al pilota romagnolo è batata Gara 1 del GP di San Marino per chiudere matematicamente la stagione.

Sono bastati 21 millesimi a Mattia Casadei per tagliare in testa il traguardo e vincere il GP di San Marino. Così il pilota romagnolo si è laureato Campione del Mondo MotoE in sella alla prima Ducati elettrica. Un successo che è coronamento di una rimonta cresciuta nella seconda metà del campionato. La vittoria finale invece si è decisa alla partenza. Jordi Torres, rivale almeno matematicamente, è partito in anticipo ed è stato penalizzato con due long-lap penalty. Impossibile quindi recuperare i 21 punti che lo separavano da Casadei. Fuori dai giochi anche Matteo Ferrari, altro possibile avversario al titolo, che alla partenza è stato retrocesso di dieci posizioni a causa della pressione irregolare degli pneumatici. Nonostante questo però Casadei non ha “chiuso il gas”, ha dato il massimo e ha condotto una gara perfetta.

Un campionato MotoE in crescita

La stagione del pilota del team Pons Racing è stata un crescendo di emozioni. A metà campionato era a malapena nella top ten con pochi punti, un paio di podi e nessuna vittoria. La svolta a Silverstone: da Gara2 non ha più smesso di dominare. Cinque vittorie e un secondo posto l’anno portato al GP di casa con un vantaggio di oltre 20 punti sui rivali. Un vantaggio che ha saputo capitalizzare in pista e fuori.

Quello vinto da Casadei è il primo Campionato del Mondo della MotoE, ed è il primo in sella alla prima moto elettrica di Ducati. Insomma, quello 2023 è un campionato speciale per tanti diversi motivi. Congratulazioni Mattia Casadei!

Foto: RiminiToday