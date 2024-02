Molto meglio una Tesla di un “trattore” diesel: Luca, forte della sua esperienza, risponde al lettore che si era detto indeciso se acquistare un’altra auto a gasolio. o un’elettrica. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Molto meglio una Tesla: faccio 2.500 al mese e ricarico a casa con contatore da 3 kW…

“Vorrei rispondere al signor Sabatino, in quanto credo di poterlo aiutare a fugare qualche dubbio. Possiedo una Tesla Model 3 Highland RWD Standard Range dal 28 novembre 2023. In questi due mesi o poco più ho percorso oltre 5.000 km. Quindi più o meno 2.500km al mese. Pur facendo di media circa 80km al giorno, ho sempre caricato a casa, non tutti i giorni e con un contatore a 3kW. In poche parole, può stare più che sereno: non serve ne aumentare la potenza del contatore, né preoccuparsi dell’autonomia. Inoltro un grafico che dovrebbe aiutare a far capire che l’auto, anche facendo “tanta strada”, per oltre il 90% del suo tempo sta ferma. La guida, infine, sarà sicuramente di granlunga più confortevole di un trattore diesel che vibra da matti anche al minimo. Cordiali saluti“. Luca Pinaffo

Niente rumore, niente vibrazioni: anche questo conta, eccome

Risposta. Giriamo il consiglio a Sabatino, confermando che anche a nostro parere autonomia e ricarica non saranno un problema in caso di acquisto di una Tesla Model 3. Nella mail di Luca ci colpiscono però le ultime righe, che segnalano un vantaggio di cui chi non guida un’auto a batterie raramente si rende conto. Ovvero la totale assenza di rumore e soprattutto vibrazioni, un grande plus soprattutto per chi fa molti km. Non a caso chi guida abitualmente un’elettrica e torna occasionalmente al volante di un’auto termica si trova un po’ spiazzato. Soprattutto con un diesel, solitamente un po’ più rumoroso qualche vibrazione in più. E questo è anche uno dei motivi per cui chi acquista un’elettrica raramente torna indietro a un’auto tradizionale.

