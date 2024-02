Elettrica o diesel? Tesla o…? I dubbi di Sabatino

Elettrica o diesel? Sabatino deve cambiare la vecchia auto a gasolio ed è tentato dalla Tesla Model 3, ma ha molti dubbi e chiede un consiglio. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Elettrica o diesel? Devo rottamare la vecchia Euro 3 a gasolio del 2005…

“S ono un vostro lettore da un annetto e leggo sempre con piacere i vostri articoli. In famiglia abbiamo una macchina a gasolio Euro 3 del 2005 (1.4TDI dai consumi ridottissimi) che a malincuore dovrò rottamare… iniziano troppi problemi. Premetto che, nella vecchia azienda guidavo autobus elettrici, è stata una delle prime in Italia ad esserne dotata… Erano completamente elettrici, ma prodotti dal 2000 al 2006, quindi se non erro nemmeno dotati di batterie a litio. Totalmente inaffidabili: anomalie, rotture continue, oltre che le cariche non erano sufficienti a coprire un turno di lavoro intero… in poche parole un disastro! È vero che sono tecnologie vecchie di 20 anni, quindi non posso farne un paragone, anzi: vorrei acquistare proprio un’elettrica.. Ma ho tantissimi dubbi. Il tragitto giornaliero casa-lavoro è di circa 60 km tra andata e ritorno. 18 km su strade urbane (piccoli centri abitati) e 42 circa su strade a scorrimento veloce “ .

Faccio fino a 2 mila km al mese, prendo una Model 3 o resto su un’auto a gasolio?

“ Lavoro la maggior parte dell’anno su turni serali e notturni, quindi l’auto la ricaricherei solo di giorno in garage. E solo in alcuni giorni, poiché abitando in campagna ho bisogno di un’auto per qualsiasi spostamento. E qui gia nasce il mio primo grosso dubbio, riuscirò a ricaricare l’auto e utilizzare “tranquillamente” l’energia in casa? Eventualmente aumentando il contatore di casa a 6KW. Avrei anche la possibilità di installare i famosi pannelli da balcone, ma ovviamente non so se sono sufficienti a ricaricare la mia auto. iIn piu non saprei che auto scegliere, sono molto orientato verso la Tesla Model 3 (poichè è una delle poche che mantiene un valore economico accettabile nel tempo). Ma non so se è l’ideale per il mio utilizzo, poiché mediamente sono sui 1.700-2000 km mensili. Per il mio uso è più conveniente utilizzare un veicolo elettrico? O mi conviene sempre che mi orienti su un auto diesel? “. Sabatino Iovine

Diesel da scartare, elettrico da provare. E per la ricarica…

Risposta. I mezzi elettrici di oggi non sono nemmeno paragonabili a quelli di 20 anni fa con batterie al piombo. Con le batterie al litio è iniziata tutta un'altra storia e basta provare un modello di oggi per rendersene conto. Il diesel può essere un'alternativa, pensando anche al valore futuro nell'usato? Noi pensiamo di no, soprattutto per chi tiene una macchina così a lungo come Sabatino. Si tratta di una tecnologia sempre meno venduta in tutta Europa, anche se in Italia il calo è meno lento che altrove. Per cui l'alternativa ci sembra piuttosto una buona auto a benzina o ibrida. Quanto alla Tesla Model 3, vale sicuramente la pena di provarla. Nella versione Standard Range assicura una buona autonomia (491 km omologati). E un prezzo che, con con i bonus statali in arrivo, godrebbe di uno sconto di 10 mila euro sul Listino ufficiale, 42.490 euro. Sconto che salirebbe a 12.500 euro se l'ISEE di Sabatino è inferiore a 30 mila euro. Quanto alla ricarica, il fotovoltaico da balcone non basta per alimentare un'auto. Ma già l'aumento della potenza a 6 kW dell'impianto domestico può bastare per le ricariche notturne.