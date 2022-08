Model Y Tesla a 49.900 euro, con la trazione posteriore. Il Suv della Casa di Elon Musk arriva in Italia e diventa il modello più economico della gamma Tesla.

Model Y Tesla con batteria 53 kWh e 455 km di autonomia

Finora il Model Y era disponibile solo in due versioni, entrambe con trazione integrale e batteria da 75 kWh. La Long Range AWD (503 km di autonomia) costa 65.990 euro, mentre la Performance ne costa 71.990. Con l’arrivo della versione con trazione dietro e batteria da 53 kWh il prezzo cala sensibilmente: “I clienti in Italia possono ordinare il nostro SUV di medie dimensioni completamente elettrico, a partire da 49.990€ e in consegna dicembre 2022-febbraio 2023“, annuncia Tesla in una nota. “Model Y Rear-Wheel Drive offre fino a 455 km di autonomia (WLTP). Grazie all’altissima efficienza del suo powertrain, dell’aerodinamica e all’esperienza di Tesla con la tecnologia delle batterie”. La nuova versione è equipaggiata di serie con Autopilot, Interni Premium (sedili anteriori e posteriori riscaldati, volante riscaldato). L’Audio Premium include 13 altoparlanti, 1 subwoofer, 2 amplificatori e l’opzione Suono Immersivo.

È al 4°posto tra le EV più vendute in Italia

La potenza di ricarica di questa versione arriva fino a 170 kW, ovviamente con accesso a tutta la rete Tesla Supercharger (9.000 colonnine in Europa). Come le versioni All-Wheel Drive e Performance, il frunk anteriore e i sedili ribaltabili 40-60 della seconda fila consentono un volume di carico fino a 2158 litri. Se si hanno ulteriori bagagli da caricare, Model Y Rear-Wheel Drive può anche trainare fino a 1600 kg (optional). Le prime Model Y RWDin arrivo in Italia sono costruite nella Gigafactory Tesla di Shanghai, in Cina. Con questa versione molto più economica (ma comunque fuori dagli incentivi), Tesla può puntare a scalare ulteriormente la classifica della elettriche più vendute in Italia. Nei primi 7 mesi del 2022 sono state immatricolate 1.757 Model Y, quarto posto assoluto dietro auto dal prezzo ben inferiore come Fiat 500e, Smart ForTwo e Dacia Spring.