Luglio elettrico 2022: solo 3.617 EV

Luglio elettrico 2022: il mercato italiano dell’auto elettrica non decolla, con 3.617 EV consegnate. Rispetto allo stesso mese 2021, 1.500 in meno (-30%).

Luglio elettrico 2022: o si cambiano gli incentivi…

Tra incentivi che non funzionano (sono state escluse le società…) e mancanza di auto da consegnare, il mercato italiano dell’elettrico resta piccolo piccolo. La 500e conserva il primo posto, ma non va oltre le 778 consegne, molto meno di quel che vende in Germania e Francia. Altre due citycar si piazzano in seconda e terza posizione: la Smart ForTwo (304 ) e la Renault Twingo (263). Numeri da prefisso telefonico. L’unica sorpresa, se così la si può chiamare, è il quarto posto ottenuto dalla Renault Megane, con 234 auto consegnate ai clienti. Come ci si poteva aspettare, non c’è traccia di Tesla nella top ten delle elettriche più vendute, dato che la marca di Elon Musk è solita concentrare le consegne nell’ultima parte del trimestre (in questo caso settembre). E non ci sono Volkswagen: l’unico modello del gruppo è la Cupra Born (6° a quota 126). Anche nel totale dei primi 7 mesi dell’anno, il bilancio delle elettriche è negativo: 28.703 consegne, contro le 35.499 del 2021.

Calano anche le plug-in, vanno forte solo le ibride

È evidente che gli italiani ancora non si fidano delle auto con la spina, dato che anche le ibride plug-in sono in calo, -12,2%. Ma con una quota del 5,1%, ben superiore al misero 3,3% delle elettriche pure. Non a caso crescono invece le vendite di ibride non ricaricabili, salite del 10,3% anche a luglio e arrivate al il 32,6% di quota, quasi un terzo del totale. Ennesimo crollo per le vendite di auto a metano, scese del 69% a causa degli spaventosi aumenti del prezzo al distributore. Tengono invece le vendite di autovetture auto a Gpl (-6,2%) e comunque in crescita nel bilancio dei primi 7 mesi del 2022. Tornando al tema delle elettriche, è evidente che solo una revisione del meccanismo degli incentivi potrebbe sbloccare il mercato. Il ministro Giancarlo Giorgetti aveva lasciato intravvedere questo possibilità, ma le porte sembrano essersi chiuse con crisi di governo e scioglimento delle Camere. Se ne riparla nel 2023, forse.