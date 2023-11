Model Y senza rivali nell’Europa elettrica: anche in ottobre il Suv Tesla stacca la concorrenza, con Skoda Enya e Model 3 sul podio. La 500e scivola al 9°posto.

Model Y senza rivali, anche in un mese fiacco per Tesla

Si sa che Tesla concentra le consegne nelle ultime settimane di ogni trimestre. E che mesi come come ottobre, quindi, sono solitamente fiacchi per il marchio di Elon Musk. Nonostante questo il Suv Tesla sbanca di nuovo la classifica delle elettriche più vendute nel Vecchio Continente, restando comunque sopra quota 10 mila (10.774). Seguono la Skoda Enyaq (6.831) e la Tesla Model 3 nella nuova versione (6.389). Ai piedi del podio, ma per un soffio, c’è la prima della cinesi, la MG 4, a 6.326, ormai una certezza. Scivola al 9°posto la 500e, che resta comunque sopra le 5 mila immatricolazioni al mese. E colpiscono due assenze nella top ten: non c’è la Volkswagen ID.3, a cui evidentemente non basta il sostanzioso restyling. E non c’è nessuna Renault, dato che anche la Megane dopo la Zoe è uscita dalle prime dieci.

Festeggiano anche BMW e i cinesi di SAIC-MG

Complessivamente la vendita di auto elettriche in Europa è cresciuta in ottobre del 30% a 157.957 unità, con un ritmo un po’ rallentato rispetto al resto dell’anno. La quota di mercato ora è al 15%, ben 10 punti in più della market share italiana. In tutto nei primi 10 mesi 2023 le EV vendute sono state più di 1,6 milioni. “Un risultato dovuto all’ampliamento della gamma di auto elettriche disponibili, piuttosto che alla competitività dei prezzi e alla varietà dei modelli disponibili”, sottolinea Felipe Munoz di Jato Dynamics. Oltre alla solita Tesla, i dati di ottobre indicano due vincitori. Da una parte c’è il gruppo cinese SAIC, che con i marchi MG e Maxus ha venduto 8.841 elettriche (+66%). Dall’altra c’è BMW, che festeggia il successo di i4 e iX1 e chiude ottobre a quota 18.297 (+53%). “La MG 4 è un ottimo esempio di come i costruttori cinesi stiano diventando più competitivi, non solo in termini di prezzo, ma anche in termini di prodotto”, chiosa Munoz.