Model Y auto più venduta in Europa in assoluto

Model Y auto più venduta in assoluto in settembre. Tra le elettriche la 500e scivola al quarto posto scavalcata dalla Volkswagen ID.4, oltre che dalla Tesla Model 3. In settembre immatricolate 165mila auto elettriche.

Un primo dato che salta all’occhio guardando i dati del mese scorso è la netta preferenza accordata alle elettriche pure rispetto alle ibride plug-in. Sul totale delle auto con la spina vendute in settembre, le prime valgono ormai due terzi (il 66%), con un progresso nell’immatricolato del 16%. Questo nonostante il peso di un mercato fiacco come l’Italia, in cui le vendite di elettriche sono addirittura in calo. Ancora una volta sono le Tesla a farla da padrone nel Vecchio Continente, con Model Y e Model 3 che assieme superano le 41 mila consegne in un mese. Il dato clamoroso, come detto, è che la prima è stata in assoluto l’auto più venduta in Europa, con quasi 30 mila consegne. Staccando tutta la concorrenza anche benzina e diesel. Tornando alle elettriche, la Volkswagen ID.4 si piazza terza superando nettamente la 500e: 6.717 contro 5.076. Per la piccola Fiat un mese decisamente fiacco, forse per scarsa disponibilità di auto da consegnare. Con l’Italia a rappresentare solo il 4° mercato per consegne (449 unità), dietro a Germania (1.881), Francia (1.269) e Regno Unito (550 unità).

Nel totale 2022 il Cinquino è tallonato dalla Volkswagen ID.4

Nella top ten di settembre si piazzano poi nell’ordine Dacia Spring, Skoda Enyaq iV, Renault Megane, Kia Niro EV, VW iD.3 e Peugeot e-208. E occhio alle cinesi: la MG ZS EV ha registrato 2.542 immatricolazioni e ora c’è grande attesa per vedere come sarà accolta l’auto più attesa del marchio, la MG4. Quanto alla classifica dei primi mesi 9 dell’anno (più significativa), la 500e resiste sul podio dopo le due Tesla, ma si deve guardare dall’avanzata della ID.4. In quinta posizione la Enyaq, che è il clone in versione Skoda della ID.4. Seguono la Peugeot e-208, la Dacia Spring e le due coreane gemelle, Hyundai Kona e Kia Niro EV. Chiude la top ten (dalla quale resta fuori ancora un volta la Renault Zoe) la Volkswagen ID.3, che comincia a dare segnali di ripresa dopo un inizio decisamente stentato. Le statistiche sono tratte dal sito Cleantechnica.com.

Tesla Model Y, guarda il video-test di Paolo Mariano

