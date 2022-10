Vendute più Model Y che 500e in settembre in Italia. Il mercato delle auto elettriche si conferma comunque fiacco: poco più di 5 mila immatricolazioni.

Vendute più Model Y… / Elettriche 4,5% del mercato

In un mercato in crescita (110.976 immatricolazioni, + 5,4% rispetto al settembre 2021), le vendite di auto elettriche restano piatte. In tutto si sono immatriolate poco più di 5 mila EV, con una quota del 4,5%. Siamo ben lontani dai livelli di Paesi come la Francia, in cui si vendono più elettriche diesel e la quota di mercato è del 16%. Forse un’inversione di tendenza potrà arrivare dal super-bonus di 7.500 euro per chi ha un reddito ISEE entro i 30 mila euro. Una misura da tempo attesa e ora finalmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Il fatto rilevante di settembre è comunque il sorpasso di Tesla ai danni della Fiat: le consegne di Model Y sono state 968, il doppio delle 500e vendute. Nessun altro modello in settembre è arrivato alle 500 consegne, con la Renault Zoe, a lungo regina delle vendite, che esce ancora una volta dalla top ten.

Le vere regine del mercato? Le ibride

La cosa sorprendente è che, in controtendenza rispetto agli altri mercati europei, tornano a crescere le vendite di auto e benzina e gasolio. Le prime mettono a segno un +2,2% e risalgono al 27,2% di quota. Mentre il diesel risale al 19,3% di share, dopo un lungo periodo di calo. Leggera contrazione per la vendita di auto a Gpl, che rappresentano comunque l’8,7% del mercato, praticamente il doppio delle elettriche. Il metano conferma invece la tendenza di pesante flessione, fermandosi allo 0,6% di quota. In calo anche le immatricolazioni di ibride plug-in, al 4% di quota. In forte crescita, infine, le ibride, vere regine del mercato. A settembre hanno conquistato il che il 35,7% del totale delle vendite, con un 9,1% per le full” hybrid e un 26,6% per le mild” hybrid. Altre info sul sito Unrae.