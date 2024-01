Model 3 o Model Y? Il dilemma di due lettori, Francesco e Giovanni, convinti dai recenti ribassi dei prezzi Tesla e anche dai nuovi incentivi in arrivo. Vaielettrico risponde. A fine articolo trovate le VIDEO-PROVE dei due modelli firmate da Paolo Mariano. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Model 3 o Model Y? “Ho provato entrambe e sono indeciso, certo la capacità di carico…

“S eguo da tempo il vostro canale e i vari commenti. In vista dei nuovi incentivi mi sono deciso a fare il salto nel mondo elettrico e sono deciso a prendere una Tesla. Ma, dopo il taglio di prezzo su Model Y, sono molto indeciso se prendere una Model 3 Highland RWD oppure la Model Y RWD. Ho provato entrambe ed entrambe mi hanno colpito. La Model Y in particolare per l’estrema versatilità del vano bagagli e la linea crossover. E la Model 3 per gli upgrade, anche se “forse” la Model Y mi sembra abbia assemblaggi e materiali dei pannelli-porta più robusti . Lo spazio della Model 3 H è sufficiente per la mia famiglia, ma una bocca di carico più ampia ti salva in quelle occasioni dove si deve caricare qualcosa di ingombrante. Insomma…scelta combattuta, grazie in anticipo per i consigli “ . Francesco Marzo

Model 3 o Model Y? Il mercato spinge verso la seconda, anche come finanziamento…

“M i appresto ad acquistare una Tesla rottamando una Renault Euro 4 di 13 anni. Ero orientato sulla nuova Model 3 SR Highlander, ma con il ribasso della Model Y sono indeciso su cosa acquistare. La Model 3 è completamente aggiornata con più percorrenza, 50/60km, la Model Y SR non è aggiornata, ma è un SUV superiore (almeno in categoria) alla sorella minore. Al momento il mercato spinge la scelta verso la Model Y. Considerando che acquisterò con leasing o finanziamento Flex, il tasso è al 3,09% per Model Y contro il 7,78% per la Model 3. Quindi al momento sono propenso per il maggiore dei modelli. Ma se il 1° febbraio il governo dovesse confermare i nuovi incentivi ,con la rottamazione prenderei 9.000€ riportando in gioco la Model 3 (il tasso al 3% scade il 09/02/24). Al di là dei ragionamenti finanziari, quale vale la pena di prendere? La mia percorrenza giornaliera non supera i 50 km a stare larghi. Tranne qualche lungo viaggio per le vacanze, dove non mi spaventa qualche sosta per ricaricare “ . Giovanni Bellucci

I dati per decidere (in attesa degli incentivi per il 2024)

Risposta. I prezzi di Model 3 e Model Y sono sostanzialmente allineati (200 euro di differenza). E quindi si decide in base alle preferenze personali. Il primo ha una maggiore autonomia (58 km in più), dato significativo per chi viaggia molto, meno per chi usa l’auto per spostamenti più brevi. E ha anche più accelerazione (6,1 secondi nella 0-100 contro 6,9) e minori consumi (13,2 kWh ogni 100 km contro 15,7). Di contro il Model Y è decisamente più spazioso e ha anche una maggiore velocità di punta (217 km/h contro 201, siamo ben oltre i 130 da Codice…). Giovedì 1° febbraio il ministro Adolfo Urso dovrebbe chiarire come saranno strutturati gli incentivi 2024 (per ora valgono quelli del 2023) e tutto il quadro sarà più chiaro.