Model 3, ecco il restyilng

Model 3: a sei anni dal lancio e oltre 2 milioni di unità vendute, Tesla annuncia un aggiornamento importante. Le prime consegne inizieranno a ottobre, con l’intento di ridare fiato a vendite decisamente calate negli ultimi tempi.

Model 3, ora la versione meno costosa ha 529 km di autonomia

Ecco come Tesla presenta le principali novità, partendo dagli esterni. Tenendo conto che anche la versione meno costosa, la Standard Range (42.490 euro meno incentivi), ora supera i 500 km di autonomia, per la precisione 529. Aerodinamica ottimizzata. Le linee della carrozzeria più affilate e le superfici ottimizzate in termini aerodinamici riducono la resistenza aerodinamica, il rumore del vento e aumentano l’autonomia. Nuove luci. I fari presentano caratteristiche estetiche nuove. Le luci posteriori sono caratterizzate da colori super luminosi, uno stile rivisitato e sono integrate nel portellone. Due nuovi colori. Ora sono disponibili anche Ultra Rosso e Grigio Stealth. Cerchi e pneumatici ottimizzati per l’autonomia. Stile aggiornato con aerodinamica migliorata e pneumatici ottimizzati per la rumorosità e l’autonomia.

Che cosa cambia all’interno: meno rumore e sedili tutti riscattabili

Design interno. L’abitacolo ha un’architettura che Tesla definisce “avvolgente, con materiali premium (vero alluminio, tessuti, ecc.) e qualità realizzativa di livello elevato”. Luci. Le luci ambiente sono personalizzabili e avvolgono l’intero abitacolo. Sedili ventilati. I sedili anteriori ventilati, e tutti i sedili riscaldabili, sono completamente integrati nella climatizzazione automatica. Abitacolo più silenzioso. L’abitacolo è più silenzioso grazie al vetro acustico a 360°, alle boccole delle sospensioni, alle guarnizioni e ai materiali insonorizzati migliorati. Vani portaoggetti e ricarica del telefono wireless Consolle centrale riprogettata, rivestita in alluminio, ampi vani portaoggetti e doppio caricatore wireless per telefono. Ricarica rapida di laptop e altro con una porta di ricarica USB-C anteriore e due posteriori, ciascuna con 65 W di potenza massima.

Model 3: più protezione per gli impatti laterali

Audio di nuova generazione. È dotato di 17 altoparlanti, due subwoofer e due amplificatori per la Long Range e 9 altoparlanti, un subwoofer e un amplificatore per i veicoli a trazione posteriore. Inclusi il supporto nativo per Spotify, Apple Music e Tidal. Display della seconda fila. Nuovo display posteriore da 8″ con comandi di climatizzazione, ventilazione e intrattenimento integrati. Niente più leve. Sono state sostituite con i comandi del volante, con interruttori tattili e pulsanti fisici. La funzione Smart Shift seleziona automaticamente la direzione di guida corretta, come sulle più recenti Model S e Model X. Display centrale. Il display centrale da 15,4″ ha una maggiore superficie utilizzabile dello schermo, grazie alla cornice più sottile. Connettività Capacità cellulare migliorata del 50%, copertura Wi-Fi raddoppiata, funzionalità Wi-Fi dual-band (2,4 Ghz e 5 Ghz). Sicurezza. La nuova Model 3 è dotata di diverse funzioni per la protezione dagli impatti laterali.

