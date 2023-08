Elettriche ancora troppo care, in media +39%

Elettriche ancora troppo care, in media il 39% in più rispetto alle auto a benzina. La rilevazione è di Jato, nell’aggiornare la classifica delle vendite in Europa.

Elettriche ancora troppo care, l’industria deve fare di più

Le statistiche di Jato confermano quanto già rilevato dall’Associazione dei costruttori ACEA. Le vendite di EV aumentano, valgono il 13,6% del mercato con una crescita del 60% in luglio rispetto allo stesso mese del 2022. Ma per diventare veramente popolari devono costare meno. Mentre invece il prezzo medio delle elettriche disponibili in Germania nel primo semestre 2023 è stato superiore del 39% rispetto alle loro controparti a benzina. Anche la gamma è ritenuta ancora insufficiente, con 109 modelli BEV e 297 modelli a benzina. Felipe Munoz, analista di Jato, spiega: “L’industria deve fare di più se vogliamo vedere le BEV competere e avere successo. La regolamentazione da sola non può raggiungere questo obiettivo: saranno necessari una maggiore consapevolezza e prezzi più equi“. Il messaggio è: gli incentivi non bastano, servono auto con prezzi più competitivi, mentre ora l’offerta si concentra solo sulla fascia alta.

Tra le EV comanda sempre la Tesla Model Y, ma le cinesi…

Quanto alla classifica dei modelli EV più venduti (sopra), la Tesla Model Y mantiene saldamente la testa, sia nella classifica di luglio sia nel totale 2023. La Volkswagen ID.4 difende la seconda posizione a quota 8.872, seguita dalla “sorella” Skoda Enyaq con 5.904. Ma la pressione dei modelli cinesi si fa sempre più forte, grazie in particolare alla MG 4, quarta a quota 5.890. Jato fa notare che il mese scorso, considerando tutte le motorizzazioni, i 22 marchi cinesi presenti in Europa hanno venduto 25.564 nuove auto. È il 131% in più rispetto all’anno precedente, con una quota di mercato è raddoppiata dall’1,27% al 2,51%. L’88% di questi volumi è stato registrato dai produttori cinesi con marchi come MG, Lynk & Co e DR Automobiles che camuffano bene la loro origine. Quanto al made in Italy, la 500e perde un altro 3% rispetto allo scorso anno e scivola in 7° posizione con 4.857 auto vendute. Ancora fuori dalla top ten la Volkswagen ID.3, mentre un ottimo risultato lo porta a a casa un’altra auto made in Cina, la Polestar 2, nona con 3.810 auto vendute.