Model 3 a 40490 euro, altro taglio

Model 3 a 40490 euro, sfidando la concorrenza (non solo elettrica) con il terzo taglio del listino Tesla nel giro di pochi mesi. Con gli incentivi è un super-prezzo.

Model 3 a 40490 euro, i ribassi Tesla continuano: via altri 2 mila euro

Via altri duemila euro: gli altri aumentano, Tesla riduce ancora i prezzi. Stiamo parlando della versione, d’attacco, la RWD Standard Range a trazione posteriore. Ma sarebbe decisamente improprio parlare di un allestimento povero. L’autonomia è di oltre 500 km (513 per la precisione), la velocità massima è di 201 km/h, l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,1 secondi. Tesla cala questa carta alla viglia degli attesissimi bonus statali, più volte annunciati dal ministro Adolfo Urso. Quando i nuovi sconti pubblici scatteranno (si continua a parlare di maggio), per alcune fasce di clientela il pezzo finale dovrebbe scendere sotto i 30 mila euro. Ma già con i bonus oggi in vigore il prezzo vero è di 37.490 euro, o di 35.490 in caso di rottamazione di una vecchia auto. Per un’auto di queste dimensioni e prestazioni si tratta di un prezzo super-concorrenziale, anche rispetto alle auto a benzina e gasolio della stessa categoria.

Sfida sempre più spavalda ai costruttori tradizionali

Ci si chiede come possa Tesla tagliare i prezzi mentre gli altri li ritoccano verso l’alto. Ci sono motivi legati al progressivo miglioramento dei costi in produzione, con processi sempre più automatizzati. E ci sono ragioni legate a una strategia aziendale che, in questi mesi, privilegia l’acquisizione di nuove quote di mercato, rispetto ai profitti aziendali. Non a caso la Borsa, che guarda ai guadagni, sta penalizzando il titolo Tesla. Teniamo presente poi che, essendo fabbricata nella Gigafactory di Shanghai, la Tesla Model 3 potrebbe finire nel mirino della Ue. Bruxelles considera quella del made in Cina nell’auto elettrica una concorrenza sleale già da luglio potrebbe imporre un dazio su ogni vettura venduta. Senza stare a guardare se il marchio è cinese o occidentale. Vedremo. Intanto il presente è fatto di una sfida sempre più spavalda ai costruttori tradizionali.