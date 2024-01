Mission impossible ricaricare: c’è persino il carro-attrezzi…

Mission impossible ricaricare l’auto, per il solito problema delle colonnine occupate da abusivi. Ma qui, a differenza di Seriate, nessuno interviene per multare e rimuovere, consentire a Enrico di ricaricare. Col paradosso che, in un’altra situazione, è proprio il carro-attrezzi ad occupare abusivamente.

Mission impossible: la Polizia Locale non risponde nel week-end…

“S iamo a Mirano (VE). Domenica sera…colonnine occupate dai soliti abusivi. Devo andare a prendere mio figlio in centro. Decido allora di partire mezz’oretta prima e ricaricare un po’ alla colonnina fast di Enel X. Si trova in un ampio parcheggio, vicino al centro. In evidenza il solito cartello che indica divieto di sosta con rimozione per le auto non in carica dalle 0 alle 24. Dall’app risulta libera, peccato che ci siano due auto ad occupare irregolarmente il parcheggio. Consulto il sito del Comune per chiamare i vigili, ma scopro che che sono aperti dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12…. Chi altro avrei potuto chiamare? Me la metto via, rimango davanti alla colonnina per 40 minuti sperando arrivasse almeno uno dei due proprietari per un bel discorsetto. Ma niente. Amen, arriva mio figlio e torniamo a casa. Senza ricarica e tanta amarezza! Fortunatamente non sono in ‘riserva’. Ciao, vi leggo sempre. Continuate così! “. Enrico Bonaldi

Da Milano Corso Genova la foto più sconcertante…

Risposta. Sarebbe interessante capire se, non essendo contattabile la Polizia Locale, si può chiedere alla Polizia Stradale o ai Carabinieri di intervenire. Ci informeremo. Ma certo il problema di fondo è la maleducazione di chi lascia l'auto in sosta davanti alla colonnina non per la commissione di un minuto, ma per ore e ore. Ancora più sconcertante questa immagine scattata da un altro lettore, Alberto Villella: qui è un carro-attrezzi ad occupare lo spazio per la ricarica Eni-Be Charge a Milano, in Corso Genova (Zona C): "Un carro attrezzi che non libera una postazione occupata abusivamente, ma al contrario la occupa!!", ci scrive. Quel che sembra mancare, a nostro modesto avviso, è un'azione decisa da parte dei gestori delle colonnine, i primi ad essere danneggiati con i mancati incassi. Dovrebbero farsi sentire con più compattezza è decisione: in fin dei conti si tratta solo di chiedere di applicare il Codice della Strada.