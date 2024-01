La ricarica nelle vostre foto, per sorridere un po’, dalla Lombardia e dall’Abruzzo. Anche se nel primo caso il proprietario dell’auto non ci troverà tanto da ridere...Vaielettrico risponde. Per scriverci la mail è info@vaielettrico.it .

Miracolo a Seriate: ne hanno multato uno parcheggiato davanti alla colonnina

“Per la serie ‘i miracoli accadono’ vi invio la foto di un’ auto multata su uno stallo di ricarica per veicoli elettrici. È stata scattata nei giorni scorsi a Seriate (Bergamo). La zona è centrale, vicino a Poste comune e ospedale. E, per la verità, raramente ho visto auto non elettriche occupare abusivamente i posti riservati. Saluti e buon lavoro“. Roberto Zambetti

In provincia è un rarità, in città ormai è la regola…

Risposta. Grazie per lo scatto da reporter. Purtroppo quel che a Seriate è un evento raro, in grandi città come Roma e Milano questa è la consuetudine. E la rarità è che le Polizie Locali intervengano per multare gli abusivi. Un po’ perché in tutt’altre faccende affaccendati, un po’ perché manca la dovuta sensibilizzazione. Ricordiamo a tutti che il Codice della Strada prescrive che va multato non solo chi sosta abusivamente in un’area di ricarica. Ma che “il divieto vale anche per gli stessi veicoli elettrici che non stanno effettuando la ricarica o se hanno completato da oltre un’ora l’operazione” .

La ricarica nelle vostre foto: il parcheggio è riservato, manca solo la colonnina…

“Qui in Abruzzo fanno veramente le cose come si deve: c’è il parcheggio riservato a chi ha un’auto elettrica, peccato che manchi la colonnina! Vabbè, diciamo che l’installazione sarà prevista nelle prossime settimane o mesi, comunque una bella sorpresa! Saluti a tutti“. Lorenzo Cassani

Risposta. Abbiamo avuto molte segnalazioni di colonnine installate in spazi troppo angusti, tali da faticare a piazzare l’auto. Ma mai dal contrario. Dall’immagine di Lorenzo non si vede se lo spazio per l’installazione è stato previsto dalla parte opposta rispetto all’ingresso del market. Speriamo di sì, perché altrimenti sarebbe una bella beffa per chi arriva con l’auto scarica e si illumina vedendo l’immagine che annuncia la presenza di una colonnina…