Mini svela le nuove Cooper e Countryman EV, nella cornice del Quadrilatero della Moda di Milano, in particolare la House of BMW di via Montenapoleone.

Mini svela le nuove opzioni di personalizzazioni

La location milanese per l’occasione è stata rimarchiata “House of MINI“, per presentare al mercato italiano la nuova generazione di modelli. E rinnovare l’impegno verso l’elettrificazione. Mini sarà infatti il primo marchio full-electric del gruppo BMW, dal 2030. Elettriche, ma non solo. Il brand propone la propria via alla transizione ecologica, che non si ferma al solo cambio di alimentazione. Aperta al pubblico anche con le auto svelate il 14 ottobre, House of Mini propone un’esperienza immersiva nel brand. In continuità con le novità digitali di questa generazione, con il lancio delle Experience Modes, nuove opzioni di personalizzazione. Queste modalità permettono di trasformare l’abitacolo dell’auto, creando un’esperienza visiva e acustica unica. Il proiettore sul retro del display OLED proietta schemi di colori e motivi coordinati su plancia e porte. Mentre la MINI Interaction Unit offre un controllo completo su questa esperienza.

“Sostenibile dentro e fuori, con nuovi materiali naturali”

Grazie a un selezionatore digitale di colori, i colori dominanti dell’immagine si estendono perfino alle superfici in tessuto del cruscotto. Inoltre, i nuovi “Sounds” digitali arricchiscono l’esperienza di guida con suoni unici, creando un’atmosfera coinvolgente. Queste modalità rappresentano il futuro della personalizzazione automobilistica, secondo i responsabili del marchio: “La Mini dal 2001 si è reinventata e trasformata, diventata un’automobile premium. Questo processo di innovazione ha tenuto però fedele il marchio ad alcuni principi base, alle tradizioni che hanno consentito a ogni nuova linea di diventare un’icona, di disegnare una moda“, spiega Massimiliano De Silvestre, Presidente e AD BMW Italia. “Stiamo studiando nuovi modi di produrre automobili che implicano una diversa progettazione, che includa ad esempio materiali secondari di fibre naturali che siano alternativi all’acciaio e alla plastica“.

Mini svela le versioni: ci sarà la Cooper…

La nuova Mini sarà sul mercato a partire dalla prima metà del 2024. E si conferma vettura compatta con dimensioni inferiori ai 3,9 metri. Sono state annunciate due versioni elettriche: la Cooper E e la Cooper SE, con una potenza di 135 kW/184 CV e un’autonomia di 305 km per la prima e di 160 kW/218 CV con un’automomia di 402km per la seconda. “Per noi sta iniziando una nuova era perché questi sono i primi due prodotti di un percorso che ci porterà verso un futuro totalmente elettrico 2020“, dice Federica Manzoni, Head of Mini Italia. “Da adesso il nome Mini Cooper identificherà la tre porte, la cinque porte e la cabrio, facendo propria quella che era la storia della nostra MINI”

… e la Countryman, fino a 466km di autonomia

Per chi richiede maggiori spazi, la casa ha deciso di riproporre la Countryman, ancora più grande della precedente (4,43 metri di lunghezza, 1,84 di larghezza e 1,66 di altezza). Ma con un miglioramento dell’aerodinamica (CX 0,29 contro 0,31 della generazione precedente). Con una piattaforma analoga alla BMW X1, pensata per accogliere qualunque motorizzazione. Ne sono state presentate le versioni elettriche: Countryman E, con una potenza di 150 kW/204 CV, una coppia di 250 Nm e un’autonomia di 462 km. E Countryman SE ALL4, con 230 kW/313 CV, 494 Nm e un’autonomia di 433 km.