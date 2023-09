La nuova Mini sarà meno cara

La nuova Mini Cooper elettrica sarà meno costosa, ottima notizia. Per ora si conoscono i prezzi tedeschi, che partono da 32.900 euro, meno l’incentivo.

La nuova Mini: in Germania si parte da 32.900 euro

In Italia ci si può aspettare un prezzo superiore a quello tedesco di un migliaio di euro, visto che abbiamo il piacere di pagare tre punti di IVA in più. Ma anche se ci si avvicinasse a quota 34 mila, saremmo comunque su un listino inferiore a quello del modello attuale, che parte da 37.650. E in una fase in cui tutto aumenta…La nuova Mini nasce dalla collaborazione con il gruppo cinese Great Wall e sarà presentata la prossima settimana al Salone di Monaco. Ma la Casa del Gruppo BMW ha già messo in rete i dati principali delle due versioni che saranno disponibili, entrambe solo-elettriche. La Cooper E partirà appunto da 32.900 euro, la Cooper SE costerà 4.000 euro in più, 36.900. La prima ha un motore da 135 kW (184 Cv) e batteria da 40,7 kWh, con 305 km di autonomia. La seconda 160 kW (218 CV) di potenza e batteria da 54,2 kWh, con range di 402 km. Siamo ben oltre i 234 km che hanno costituito il maggior limite del modello attuale.

“Un go-kart elettrificato”, ecco come si presenta

Tanto più che le prestazioni sono di tutto rispetto, confermando le anticipazioni dei mesi scorsi. La Cooper E genera una coppia di 290 Nm, accelerando da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi. La Cooper SE scatta invece da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi, con una coppia massima di 330 Nm. Un bel giocattolino, a un prezzo decisamente più interessante, con un’idea di marketing molto precisa: “Grazie alla nostra sensazione di go-kart elettrificato, la nuova famiglia Mini è perfetta per un pubblico urbano diversificato in tutto il mondo”, spiega Stefanie Wurst, responsabile del marchio. Il gruppo BMW ha anche precisato che entrambe le versioni utilizzano batterie NMC, smentendo quindi le voci che parlavano di celle LFP, dal minor costo.