Milano Hypermile: 609 km con 55kWh

Milano Hypermile Challenge: la sfida che puntava a raggiungere i 500 km di autonomia con una Tesla Model 3 RWD si è risolta superando l’obbiettivo.

Milano Hypermile: “Consumi irraggiungibili da un’auto termica”

Dopo oltre 27 ore di guida, il contachilometri ha raggiunto i 609 km, percorsi nel traffico milanese della Design Week. Al volante 7 piloti che si sono alternati alla guida senza mai fermarsi e senza mai ricaricare la batteria dell’automobile. La Model 3 ha consumato 55 kWh di energia elettrica, l’equivalente energetico di 5,6 litri di benzina. Ciò porta la percorrenza teorica a quasi 110 km/litro, un dato che sorpassa di 5 volte anche le più performanti auto termiche ibride. Ma Milano Hypermile Challenge non ha solo dimostrato l’efficienza energetica e il risparmio possibile con una Tesla. È stata anche una sfida all’aria tossica delle aree metropolitane. Nelle grandi città gli inquinanti più pericolosi per la salute sono le polveri sottili, ultrasottili e gli ossidi di azoto: il principale responsabile è il traffico veicolare. Se a livello nazionale l’incidenza è del 23% – tra inquinanti primari e secondari – in una città come Milano supera addirittura il 70%.

Il medico-pilota: “Dalle emissioni delle auto danni come dal fumo”

“L’ultimo dato fornito dall’Agenzia Europea dell’ambiente riporta 63.000 morti premature all’anno per danni dall’inquinamento”, spiega il prof Alessandro Miani, presidente della Società Italiana Medicina Ambientale e uno dei piloti del Challenge”. L’inquinamento atmosferico provoca dei danni molto simili a quelli del fumo, anche se non siamo dei fumatori e riduce di circa tre anni la nostra aspettativa di vita”. La Milano Hypermile Challenge è stata organizzata dalla associazione no profit Tesla Owners Italia durante la trafficata Design Week milanese venerdì 19 e sabato 20 aprile. L’auto scelta è la più piccola della gamma Tesla, la Model 3 RWD, a dimostrazione che l’auto elettrica ha costi accessibili, ancora più interessanti grazie agli incentivi. “Il prezzo di listino della Tesla Model 3 RWD è 40.490 euro e con l’Ecobonus Auto di prossima introduzione può scendere fino a 26.740 euro. Rendendola competitiva non solo rispetto alle auto del settore C ma anche ad alcune city car“, scrivono i protagonisti della Hypermile.

