Ricarico ogni sera la mia MG4 Luxury. Danneggio la batteria?

Flavio, neofita dell’auto elettrica, teme di danneggiare la batteria della sua MG4 Luxury mettendola in carica in garage ogni sera. Qual’è, dunque, il modo migliore per ricaricare una BEV? Inviate i questiti a info@vaielettrico.it.

Fotovoltaico, garage e potenza max di 5,7kW

“Da poche settimane sono il felice proprietario di una MG4 Luxury.

Questa auto elettrica è arrivata dopo essere passato da quasi tutti i possibili tipi di propulsore (benzina, GPL, diesel, ibrida e plugin).

A casa ho un impianto fotovoltaico da 6KW che, ovviamente, utilizzo anche per la ricarica dell’auto.

Da qualche giorno il dubbio che mi assale è se la metodica che sto utilizzando per ricaricare la batteria dell’auto è corretta o invece può essere dannosa per la batteria stessa.

In pratica, ogni volta che torno a casa, metto sotto ricarica la batteria indipendentemente dallo stato di carica del momento.

La potenza di ricarica va da 1,3 KW/ora a 5,5 KW/ora dipendentemente dall’energia generata dal fotovoltaico.

Questa è una metodica sicura o può essere dannosa per la batteria?

Potete darmi una risposta in merito?

Credo che questo quesito interesserà sicuramente altri possessori di auto elettriche.„ Flavio Balasini

E’ la metodologia di ricarica ideale

Risposta- Quella che ha adottato, Flavio, è di gran lunga la metodologia di ricarica migliore per un’auto elettrica. La carica a bassa potenza, infatti, non stressa le celle e ne preserva la longevità. Ed è anche quella ideale per chi usa una BEV su tragitti giornalieri a breve e medio raggio, vale a dire all’interno del “range” di autonomia della sua batteria, che è di 450 km.

MG4 Luxury monta un pacco batteria da 64 kWh nominali con celle NMC. L’unica avvertenza che possiamo consigliarle di adottare è di non spingere sistematicamente la ricarica oltre l’80% della capacità, soprattutto se poi prevede di lasciare l’auto ferma per alcuni giorni. Non le servirebbe e stresserebbe inutilmente le celle.

Meglio mai troppo carica o troppo scarica

Le batterie come la sua soffrono un po’ quando sono troppo cariche o troppo scariche. Quindi sarebbe buona norma tenerle nel range 20-80%.

Ma non ne faccia un dogma. In previsione di un viaggio più lungo, quando la sua meta disterà più di 350 km, la ricarichi tranquillamente fino al 100%: potrà evitare una sosta intermedia in una colonnina pubblica o effettuarne una più breve, un semplice rabbocco, per giungere a destinazione.

MG4 nella versione Standard monta invece batterie meno capienti (51 kWh) ma con una chimica LFP (litio-ferro-fosfato) che soffre molto meno le ricariche “a pieno”.

