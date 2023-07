MG 4 con sconti fino a 3.200 euro. Dopo i clamorosi ribassi di Tesla, anche la marca cinese va alla guerra dei prezzi, con il suo modello più venduto.

MG 4 con sconti da aggiungere al bonus statale

Gli italiani sino restii a passare all’elettrico anche per i listini ancora troppo cari? La marca del gruppo SAIC Motor annuncia di voler dare un supporto concreto alla transizione e al cambiamento. L’iniziativa si chiama ‘Go Green’: invito all’elettrico” ed è rivolto a chiunque abbia intenzione di acquistare una nuova auto, e stia valutando una vettura NON EV. Presentando il preventivo di qualunque altro costruttore in uno degli MG Store, con o senza rottamazione, si potrà ottenere un vantaggio MG fino a 3.200 euro. Sconto che, cumulato agli incentivi governativi (con rottamazione di una vecchia auto) può arrivare fino a 8.200 euro, o di più ove cumulabile con incentivi locali. Condizione per avere questo sconto massimo è di acquistare con finanziamento. Se invece l’acquisto avviene senza rottamazione né finanziamento, il vantaggio potrà variare da 1.600 a 2.400 euro, sempre cumulabili all’Ecobonus.

La versione base a 22.590 euro (con rottamazione)

Al momento i prezzi della MG 4 vanno dai 30.790 euro della versione Standard (350 km di autonomia) ai 36.790 della Luxury (435 km di percorrenza). Nell’allestimento meno costoso, quindi, il prezzo scende fino a 22.590 euro, concorrenziale con le auto termiche della categoria. Può essere l’inizio di una guerra degli sconti anche nell’elettrico? Volkswagen e Renault fanno sapere di non essere interessati e di volere salvaguardare i margini di profitto, piuttosto che inseguire i nuovi marchi nella corsa al ribasso. Mentre Andrea Bartolomeo, country manager di SAIC Motor Italy spiega: ”Siamo convinti che la transizione verso una mobilità più sostenibile sia un dovere sociale. E SAIC Motor Italy vuole fare la propria parte, sostenendo in maniera concreta chi decide di passare all’elettrico. In un mercato come il nostro dove l’auto elettrica fatica a decollare, abbiamo sentito la necessità di farci avanti con una proposta concreta”.